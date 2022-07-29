مارتا حامد تستعيد أغراضها من طليقها فائق حسن وأصالة بمساعدة شرطة دبي

أعلنت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، عن استرداد أغراضها بمساعدة شرطة دبي، وذلك بعد ساعات من اتهام طليقها وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري باقتحام منزلها والتحفظ على أغراضها.

وكتبت مارتا حامد تدوينة عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“، وجهت خلالها الشكر لقادة الإمارات قائلة: ”شكرا لقيادتكم الحكيمة، ولإنسانيتكم التي تدرس يا قائد الإمارات العظيمة ويا أمير النزاهة حاكم دبي محمد بن راشد، لكم من أطفالي سلام، حقوق المرأة في دبي يكفلها حكامها الأشراف“.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر ”إنستغرام“ فيديو أثناء عودة أغراض مارتا حامد إلى منزلها، حيث حمل مجموعة من الرجال أغراضها المحملة بسيارات وأدخلوها إلى منزلها.

وكانت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، خرجت قبل ساعات في لقاء مباشر مع الإعلامي إيلي باسيل، لتفجر مفاجأة، متهمة طليقها وزوجته الفنانة السورية أصالة باقتحام منزلها أثناء سفرها ورمي أغراضها.

وظهرت مارتا حامد، في الفيديو وهي في منزل بدبي، مؤكدة أنه ”المنزل الذي تقيم فيه مع أولادها الثلاثة“، وقد وثقت خلو المنزل تقريبا من أثاثه.

وأكدت أنها عادت للتو من الولايات المتحدة مع ابنتها، في الوقت الذي يمضي فيه أبناؤها وقتهم في مخيم صيفي، لتتفاجأ بخلو المنزل في معظمه من الأثاث، وكذلك التخلص من جميع أغراضها الخاصة بما فيها ملابسها الداخلية.

وأضافت أنه ”كان هناك رسائل متبادلة قبل أيام من اقتحام فائق حسن وأصالة المنزل، توثق تهديده لها بأخذ المنزل“.

وعلقت على ذلك بالقول: ”الجيران شافوا أصالة وفايق دزتلهم مسج، قلتلهم ممنوع تدخلون البيت، هذا بيتي وبيت أولادي، وين ضميركم اللي يخليكم فايق وأصالة يطلعوني من البيت“.

وتابعت: ”وفايق يكلمني وأنا بأمريكا إني رح آخذ الأولاد أنا وأصالة وهذا بيتي أنا وأصالة ورح آخذ الأولاد والأولاد إذا بدهم بجو عندك“.

وقالت مارتا حامد، إنها ”أرسلت رسائل عبر الهاتف لطليقها فائق وأصالة، وأبلغتهما أن منزلها ومنزل أولادها خط أحمر“.