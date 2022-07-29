ميسرة تكشف مفاجأة عن مشهدها الجريء بفيلم "السفارة في العمارة"

كشفت الفنانة المصرية ميسرة مفاجأة عن مشهدها الجريء مع الفنان عادل إمام بفيلم ”السفارة في العمارة“ والذي عرضها لانتقادات عديدة، مشيرة إلى أنها لم تكن برفقة عادل إمام في السرير، ولكن المشهد تم تركيبه في المونتاج.

وأوضحت ميسرة خلال لقائها ببرنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر: ”السرير كان فاضي والكاميرا هي اللي موجودة بتاخد وشي وأنا بقول (صاروخ)، بعدين صوروا أستاذ عادل إمام وهو بيقول (ما تبالغيش أوي كده) لوحده وركبوا المشهد في المونتاج“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”تلات أرباع السينما كده، مفيهاش المشاهد اللي هما فاكرينها، وأستاذ عمرو عرفة المخرج مكنش يقدر يصورنا من الجنب لأننا ماكناش مع بعض في الكادر، فكل واحد كان لوحده“.

كما تطرقت الفنانة المصرية في حديثها عن قضية تعدد الزوجات، موضحة أنها ليس لديها مانع في أن تتزوج رجلا متزوجا من أخرى.

وأوضحت ميسرة: ”معنديش مشكلة أتجوز واحد متجوز، لو حبيته واقتنعت بيه ممكن أتجوز، ولا عندي مشكلة إن الراجل يتجوز عليّا وهبقى كويسة معاه وهقدر أتحمل الظروف دي، وبالعكس مراته التانية هتبقى صاحبتي“.

وتابعت: ”أنا أتجوز راجل متجوز لو هو فعلا في حاجة ناقصاه مع مراته، إحنا شئنا أم أبينا الرجالة عندهم التعدد، وإلا يبقى إحنا بنضحك على نفسنا“.