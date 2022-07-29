الفنان عمرو مصطفى: لا يوجد في الفن شيء اسمه "نمبر وان"

قال الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، إنه لا يوجد بالفن شيء اسمه ”نمبر وان“، معتبرا أن عدد المشاهدات على اليوتيوب ليس مقياسا للنجاح.

وأوضح عمرو مصطفى خلال استضافته، الخميس، ببرنامج ”أجمد 7“ على إذاعة ”نجوم إف إم“ المصرية، بالقول: ”مفيش رقم واحد.. من تواضع لله رفعه، ودافعت عن نفسي أمام الناس اللي كانت تكتب لي على السوشيال ميديا تدمر معنوياتي“.

وأضاف: ”تاريخي يقول إني رقم واحد مش أنا اللي بقول، لو أخذت بوستر أغنية إلا أنا، وكتبت أسماء أغاني عليها ستجدون تاريخي، وأنا مش مغرور وأتمنى من ربنا أني أكمل على هذا الطريق“.

وعن عدم تحقيقه لمشاهدات عالية على يوتيوب بأغنيته الأخيرة، أوضح الملحن المصري: ”(إلا أنا) عملت 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب ثم حذفتها ونزلتها من جديد وعملت 61 ألف مشاهدة حتى الآن لأني بحب المشاهدات الأورجانيك ولا أخذ فلوس ولا أدفع ونجاحي هو نجاح الشارع“.

وتابع: ”لماذا أدفع المال في جلب مشاهدات؟ عشان الناس تقول لي أنت ناجح؟ بالتأكيد لا، أنا لو جبت 5 مشاهدات أفرح جدا، ولو جبت 61 ألف مشاهدة بالتأكيد أكون سعيدا، فيه ناس عندها 10 ملايين على يوتيوب ولا أحد يسمعهم“.

وأشار إلى أنه ”سيطرح أغنية قريبا ستكون أغنية الأفراح الأولى لمدة 20 سنة“، بحسب قوله.

واعتبر عمرو مصطفى أنه ”نجح كمطرب وملحن“ قائلا: ”أنا فرحان بنجاحي وربنا يوفق كل الناس ومش عايز أتكلم عن الآخرين، كل بني آدم خلق في هذه الحياة وله رسالة سيؤديها ويمشي“.