بعد أيام من ارتدائه.. الفنانة الكويتية المعتزلة سعاد سليمان تلمح لخلع النقاب

أطلت الفنانة الكويتية الشابة سعاد سليمان، الشهيرة باسم ”سعودة“، وابنة الممثلة مي البلوشي، عبر حسابها في ”سناب شات“ بمنشور ألمحت فيه لخلع النقاب، بعد مرور 22 يومًا فقط على ارتدائه.

وقالت ”سعودة“ في المنشور إنها تسرعت في خطوة إقدامها على ارتداء النقاب، مشيرة إلى أن السبب الذي دفعها لهذه الخطوة ظروف خاصة صعبة، بحسب وصفها، لم تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت الفنانة الشابة: ”استغفر الله وأتوب إليه بقولك خبر مو حلو بس أنا استعجلت وكنت أمر بظروف مو حابه أطلع للناس في حالتي واتخذت قرار النقاب“.

وأضافت: ”بس صارلي يومين قاعدة اختنق من الرطوبة وانتو عارفين فيني ربو فاستغفر الله، الشيطان قاعد يوز فيني إني اقطه ما أدري شسوي!“.

ونشرت ”سعودة“ بعض التعليقات التي جاءتها من متابعين يشجعونها على خلع النقاب، معتبرين أنه “ليس فرضا” بحسب التعليقات، وأعربت عن سعادتها بها بعدما أرفقتها بتعليق: “أحبكم”، وهو ما يرجح احتمالية خلعها للنقاب.



وفي الـ6 من شهر حزيران/يوليو الماضي، أعلنت ”سعودة“، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في ”سناب شات“، ارتداء النقاب، وظهرت في الفيديو برفقة أبنائها وهي ترتدي النقاب.

وفي حينها خرجت الفنانة الشابة في الفيديو لتشكر كل من هنأها بارتدائه، وتكشف لهم عن أسباب اتخاذها هذه الخطوة، عقب نحو عام ونصف العام على ارتدائها الحجاب.

وقالت سعاد إنها ”ما زالت تتعلم تعديل النقاب، عقب نصائح وجهتها لها متابعات لطريقة ارتداء النقاب المناسب“.

وأضافت الفنانة المعتزلة في رد على أسئلة متابعيها عن سبب ارتدائها النقاب، بأن ”الهداية من الله، وبأنها تأثرت بالداعية الأمريكية المقيمة في الكويت والتي اعتنقت الإسلام منذ عقود شريفة كارلو التي شاهدتها منذ فترة صدفة، لتصبح مثلها الأعلى وأحد أسباب ارتدائها النقاب“.

يذكر أن سعاد ارتدت الحجاب في عام 2021، حيث خرجت في شهر شباط/ فبراير من ذلك العام بمقطع فيديو من داخل سيارتها وهي ترتديه، لتعلن ارتداءها الحجاب بشكل رسمي.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الفنانة الكويتية الشابة اعتزالها المجال الفني كممثلة، بعد نشاط استمر نحو 8 أعوام.