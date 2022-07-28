مصر.. تشييع جثمان يوسف راضي بائع "الفريسكا" الشهير في الإسكندرية

شيَّعت أسرة الشاب المصري الراحل يوسف راضي جثمان ابنها، الذي يعرف بأنه ”أشيك“ بائع فريسكا في مصر، اليوم الخميس، إلى مثواه الأخير في منطقة أبو قير شرق محافظة الإسكندرية، وسط حضور آلاف الأهالي والمتعاطفين.

وخرجت جنازة الشاب الذي لقي مصرعه، مساء أمس الأربعاء في حادث سير، عقب صلاة الظهر من مسجد النهضة في منطقة أبوقير، متجهًا إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته بذات المدينة.

وشهدت الجنازة، دخول أفراد أسرته، خاصة شقيقه، في نوبة بكاء شديدة وحالة من الانهيار، وسط تعاطف شعبي كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الجنازة التي نقلها النشطاء في بث مباشر عبر مواقع التواصل.

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وكان الشاب يوسف ”بائع حلوى الفريسكا“، لقي، مساء أمس الأربعاء، مصرعه إثر حادث سير على طريق العلمين في الإسكندرية شمال مصر.

وذكرت أسرة الشاب المتوفى أنها علمت، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بوجود جثته محفوظة في مستشفى الحمام في الإسكندرية، بعد وفاته إثر حادث سير.

وأحدثت وفاة يوسف راضي، حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إذ تداول النشطاء بضع صور له معلقين عليها بعبارات النعي المؤثرة، حزنًا على وفاته.

واشتهر الشاب، البالغ من العمر 32 عامًا، بحسن المظهر خلال تجوله في شوارع الإسكندرية لبيع حلوى الفريسكا.

يشار إلى أن ”يوسف راضي“ حقق خلال السنوات القليلة الماضية شهرة واسعة في مصر، نظرًا لمظهره الأنيق، ونوعية ملابسه المميزة خلال بيعه حلوى ”الفريسكا“ في مدينة الإسكندرية الساحلية للمصطافين خلال فترة الصيف.

وذكر الشاب الفقيد، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني سابق، أنه يعمل في مجال بيع ”الفريسكا“ منذ 18 عامًا، بعد وفاة والده في الإسكندرية.

وقال إنه ”حصل على منحة من الجامعة البريطانية، العام 2016، في إدارة الأعمال، وعمل في خدمة العملاء لفترة في إحدى شركات الاتصالات في مصر، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا“.