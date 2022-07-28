رهف القحطاني تعبر عن "انزعاجها" من انخفاض عدد مشاهداتها

عبرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني عن ”انزعاجها“ من انخفاض عدد مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بها.

وقالت في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ إنها ”لا تعرف سبب انخفاض عدد مشاهداتها في مواقع التواصل“، مؤكدة أنها ”منذ دخلت عالم مواقع التواصل ومشاهداتها مرتفعة“.

وأضافت رهف القحطاني أن ”السبب ربما يعود لعدم ظهور الـ(ستوري) لمتابعيها، إذ تبين لها أن عليهم أن يدخلوا ملفها التعريفي أولا للمشاهدة“.

وأوضحت أن ”عدد مشاهداتها يصل في الوقت الحالي إلى 700 ألف مشاهد فقط“، معلقة: ”700 ألف يهتمون بأمري يشوفون شو منزلة“.

فيما يُسمع صوت صديقة ”القحطاني“، التي علقت بالقول إن ”مشاهداتها تكون عادة بالملايين“.

يذكر أن عدد متابعي المشهورة السعودية وصل إلى 4 ملايين متابع عبر ”سناب شات“، و 2 مليون متابع عبر ”تيك توك“.

وكانت رهف القحطاني قد نفت قبل أيام شائعات خطبتها، لافتة إلى أنها ”لا تحب الشائعات، ولم توافق على أي أحد ممن تقدموا لها إلى الآن“.

وشددت في فيديو بثته في وقت سابق ”على أنها لو تمت خطبتها بشكل رسمي ستعلن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأكدت أنه ”لا يوجد من يستحقها“، مبينة أنها ”تريد بناء نفسها، وعيش حياتها، خاصة أن تجربتها السابقة مع الزواج علمتها التريث“.

وتثير المشهورة السعودية الجدل بين الحين والآخر، وكانت قد تسببت في سجال واسع في المملكة بعد رحلتها إلى المالديف برفقة مواطنتها المشهورة مروج الرحيلي.