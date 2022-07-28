مهرجان "تيمقاد" يعود للجزائر بعد انقطاع عامين

بعد انقطاع عامين بسبب جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد، عاد المهرجان الثقافي الدولي ”تيمقاد“ في دورته الـ42، والذي يعد أحد أبرز المناسبات الفنية والسياحية في الجزائر.

وسهرت مدينة ”باتنة“، مساء يوم الأربعاء، مع احتفال فني في الهواء الطلق ضم لوحات فلكلورية وموسيقية بمشاركة فرق عديدة جابت الشوارع انطلاقا من الساحة المحاذية لمسجد ”أول نوفمبر“ وصولا إلى ساحة الشهداء.

وقال مسؤول الإعلام بالمهرجان رشيد حماتو، لقناة ”الجزائر الدولية“، إن ”العودة أصعب من الانطلاقة، خاصة في ظل الظروف الراهنة“.

وأضاف: ”اشتهر المهرجان باستضافة كبار النجوم لكننا نعول في هذه الدورة على الوجوه الوطنية، وكلهم نجوم“.

ويضم برنامج المهرجان الممتد حتى 31 يوليو/ تموز، سهرات موسيقية وغنائية لفنانين من الجزائر إلى جانب ميرا ميخائيل من لبنان، وهيثم خلايلي من فلسطين.

ومن أبرز الوجوه الجزائرية الشابة بالبرنامج ”موح ميلانو وجليل باليرمو وديدين كانون 16 وكذلك ياسمين عماري وسعاد الشاوية ونعيمة الدزيرية“.

وتبدأ الفعاليات، اليوم الخميس، بالعرض الفني ”تحويسة“ للمخرج فوزي بن إبراهيم، بمشاركة عبدالصمد بخدة وعائشة بن عبو وحسام زناتي وسيليا ولد موحند ومحمد جفال.

وعلى هامش المهرجان تقام الأيام الكارتونية للطفل، بجانب تنظيم جولات سياحية بالمنطقة للضيوف والمشاركين.

ويقام المهرجان الذي تأسس عام 1967 في مدينة ”تيمقاد“ الأثرية الرومانية بشرق الجزائر والمصنفة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“ ضمن الإرث الثقافي العالمي.