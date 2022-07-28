آخرهم أروى عمر.. لماذا تنتهي حياة بعض المشاهير الزوجية بالانفصال؟

شهدت الفترة الأخيرة العديد من حالات الطلاق في صفوف المشاهير والفنانين العرب، حيث تفاجأ متابعوهم ومحبوهم بإعلان انفصالهم عن شركائهم، وكانت آخرهم المشهورة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر.

وحالات الطلاق الأخيرة بين المشاهير، منها ما انتهى بهدوء من دون إحداث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى صاحب إعلانها حالة من التراشق والاتهامات المتبادلة بين الثنائي وقد تصل إلى ساحات المحاكم كانفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب.

ومن أبرز حالات الطلاق التي حدثت بين صفوف المشاهير والفنانين خلال الأشهر الأخيرة هي:

أروى عمر

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر الثلاثاء الماضي، انفصالها عن زوجها بهدوء تام، مؤكدة أنها لن تدخل رجلا ثانيا في حياتها.

وجاء إعلان أروى عمر عن انفصالها ردا على أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي على سناب شات الذي سألها: ”وين زوجك“، لترد قائلة: ”ما في نصيب الحمد لله.. على كل حال الله يسعده وين ما كان“.

ورغم أن الزواج لم يستمر سوى عام واحد، تميزت أجواء الظهور لأروى عمر مع زوجها، بالشاعرية والرومانسية، حيث كانا يظهران وهما يستمعان إلى الأغاني العاطفية، وبدا عليهما الانسجام، إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلا وانتهت حياتهما الزوجية بالانفصال.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أما في حالة شيرين عبدالوهاب وطليقها حساب حبيب، فقد اختلف الأمر كثيراً عن اليمنية أروى عمر، بعدما صاحب إعلان الانفصال حالة من الجدل الكبير، حيث ظهرت شيرين عبدالوهاب حليقة الرأس معلنة انفصالها عن حسام حبيب.

ومنذ أيام، اتهمت الفنانة المصرية طليقها بالاعتداء عليهت بالضرب المبرح والتحكم في كافة تفاصيل حياتها والاستيلاء على أموالها خلال فترة زواجهما، حتى وصلت إلى اتهامه رسميا في بلاغ للنائب العام في مصر بالاستيلاء على سياراتها.

وقبل الطلاق وإعلان مشاكلهما للجمهور، لم تترك شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب مناسبة إلا وتعمدا التظاهر بالحب والسكينة بينهما قبل أن تعلن لاحقاً شيرين أنها كانت تعيش في “جحيم”، بحسب وصفها.

آسيا الشمري وأحمد البلوشي

في المقابل كشفت الفاشينيستا الكويتية آسيا الشمري، يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي، بهدوء عن انفصالها عن زوجها أحمد البلوشي، وانتقالها إلى منزل جديد لتسكن فيه منفردة.

ونشرت الشمري مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وهي تشارك متابعيها تصميم الشقة التي انتقلت إليها عقب الانفصال.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية في مقطع الفيديو، أنها ”لا تريد التحدث عن حياتها الخاصة“، موجهة الشكر للمتابعين على تفهمهم واحترام خصوصيتها، في إشارة إلى انفصالها وعدم رغبتها في الحديث عن تفاصيل الانفصال.

ياسمين الخطيب

وبعد تعمد إظهار سعادتها مع زوجها خلال فترة زواجها القصيرة، فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، جمهورها بمحاولة انتحارها وانفصالها عن زوجها المنتج الغنائي المصري رمضان حسني.

ونجح الأطباء في إنقاذ حياة ياسمين الخطيب عقب تناولها كمية كبيرة من حبوب الأمراض النفسية لمرورها بظروف نفسية سيئة، قبل أن تعود لزوجها عقب يومين فقط من الانفصال، لتعلن في 8 تموز/ يوليو الماضي، عن طلاقها للمرة الثانية.

سلاف فواخرجي

وفي 6 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان، وذلك في منشور مطول عبر حسابها في ”إنستغرام“، أبدت من خلاله حزنها الشديد على هذا الفراق الذي وصفته بأنه “حدث كان رغما عنهما”.