"سمول كابتشينو" يتعرض لموقف محرج من فتاة أجنبية

تعرض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي، المعروف بـ“سمول كابتشينو“، لموقف محرج أثناء بثه مع فتاة أجنبية عبر تطبيق ”تيك توك“.

وحاول ”سمول كابتشينو“ فيما يبدو خلال البث، إظهار مدى إعجاب المتابعين والمتابعات خاصة به، إذ قال للفتاة إن ”متابعيه يستفسرون منه إن كان يحبها“.

وأثناء محاولته إيصال هذه الفكرة، قامت الفتاة بتكذيبه، قبل أن تخبره أنها ”تعرف أن خاصية التعليق عنده في تيك توك مغلقة“.

وبدا على المشهور السعودي الإحراج، قبل أن يتلعثم محاولا التخلص من الموقف، بالقول إنه ”يقصد التعليقات في حسابه في سناب شات“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المشهور ”سمول كابتشينو“ للإحراج، فسبق أن أثار قبل نحو أسبوعين جدلا، بعد تلعثمه في قراءة آية الكرسي.

وظهر المشهور السعودي، آنذاك، وهو بصحبة أحد الأشخاص، الذي طلب من ”سمول كابتشينو“ اختيار أي سورة من القرآن وقراءتها خلال الفيديو، ليختار الأخير آية الكرسي، لكنه لم يستطع قراءتها، لينهي معه الشخص الذي ظهر في الفيديو المقطع بترديد كلمة “روح.. روح”، وهو ما أظهر المشهور السعودي وقد بدت عليه علامات الإحراج.

وتفاعل متابعون مع مقطع الفيديو المتداول، حيث تباينت آراؤهم ما بين من التمس العذر لـ“سمول كابتشينو“ معتبرين أنه ”توتر بسبب الطلب المفاجئ بقراءة القرآن“، وبين آخرين هاجموه وعلقوا ساخرين على عدم استطاعته قراءة آية ”يحفظها حتى الأطفال الصغار“.

كما سبق أن أثار ”سمول كابتشينو“، حالة من الجدل، بعد نشره عدة مقاطع لفتاة تدعى نورا الزهراني تعرض عليه الزواج منها مقابل تسليمه مبلغ مليون ريال سعودي.

وفي فيديو نشره ”سمول كابتشينو“ حينها، عبر حسابه في تطبيق “تيك توك”، ظهرت الفتاة وهي تعرض نفسها عليه للزواج منها، مشيرة إلى أنها تجلس بجوار والدتها وهي تعرض هذا العرض، مؤكدة أنها على استعداد لتوصيل المبلغ نقدا حال موافقة ”سمول كابتشينو“ على الزواج منها.

لكن المشهور السعودي تعرض بسبب ذلك لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بأنه زيف هذه الفيديوهات بالاتفاق مع الفتاة من أجل زيادة الشهرة وعدد المتابعين.