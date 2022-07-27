وسام السويلمي تكشف سبب تأخر عودتها للسعودية

كشفت اللاجئة السعودية في ألمانيا، وسام السويلمي، عن سبب تأخرها في العودة إلى المملكة، وذلك بعد يومين من إعلانها عن قرب عودتها لبلادها.

وأرجعت ”السويلمي“ في منشور لها عبر حسابها في ”سناب شات“، سبب تأخر عودتها إلى السعودية، إلى أنه تم ”إبلاغها بضرورة الحصول على ورقة من مكتب الهجرة“.

وأضافت أنه تم رفع خطاب من قبل السفارة السعودية لمكتب الهجرة للحصول على الورقة، وأنها لا تزال تنتظر الرد.

وعرضت وسام السويلمي جزءا من محادثة، يبدو أنها من شخصية مسؤولة أبدت استعدادها للتعاون معها بشأن مكتب الهجرة.

وتزامنا مع ذلك، نشرت ”السويلمي“ جزءا من حديث القنصل السعودي معها، الذي قال لها، وفق ما نشرته: ”وسام الحكومة هي عائلتك“، مبينة أن ”كلام القنصل جعلها تشعر بأمان افتقدته زمنا طويلا“، ومعلقة: ”الحمد لله على ظهور الحق“.

وكانت السعودية وسام السويلمي قد نشرت قبل يومين صورة على حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ من محطة للقطارات في ألمانيا، تظهر حقيبة وكأس عصير، معلقة عليها ”إلى المملكة“، في إشارة إلى بدئها رحلة العودة إلى بلادها.

وأشارت إلى أن ”أول خطوة ستقوم بها هي سحب لجوئها يوم الاثنين بالتنسيق مع السفارة (السعودية)، ثم ستتوجه إلى المملكة على متن أقرب رحلة“.

كما نشرت السويلمي مقطع فيديو لم تظهر فيه صورتها، أكدت فيه أن ”قرارها هذا نهائي“، معربة عن ”ثقتها بأن الحكومة ستحميها وتأخذ لها حقها“، مضيفة أنها كتبت قائمة تضم أسماء أشخاص من أقاربها ”ستقوم وزارة الداخلية باستدعائهم للتوقيع على تعهد بعدم التعرض لها“.

وكانت قصة وسام السويلمي أثارت تعاطفا واسعا من قبل مواطنيها في السعودية، بعد كشفها عن ”تعرضها للتعنيف والإساءة والتحرش“ من قِبل والدها وأفراد عائلتها طوال حياتها، ما دفعها أخيرا للهرب واللجوء في ألمانيا.

وبعد إقناعها من قبل الفنان فايز المالكي بالتوجه للسفارة السعودية والعودة إلى المملكة، قالت إنها تلقت تهديدا من قبل أفراد من عائلتها بالقتل في حال عودتها، موثقة في الوقت ذاته تقديم السفارة لها شقة فخمة للإقامة فيها.

ونفى عمها ”أبو ناير“، ما قالته وسام عن تلقيها تهديدًا بالقتل من أحد أفراد عائلتها، واستنكر ما كشفته وسام من تفاصيل عن حياتها، متهمًا إياها بطريقة غير مباشرة بـ“الإساءة لقيم المسلمين“، على حد تعبيره.