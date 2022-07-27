المشهور السعودي غازي الذيابي يفاجئ خطيبته في عقد قرانه بهدية ثمينة

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي غازي الذيابي، مساء أمس الثلاثاء، عقد قرانه على فتاة تدعى غيداء.

ونشر المشهور السعودي عبر حسابه في موقع “تويتر” صورة يده اليسرى وبها خاتم الزواج، وعلق عليها كاتبا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حب الطفولة أصبح حقيقة”.

وخلال وصوله لمقر حفل عقد القران، أهدى غازي الذيابي خطيبته سيارة فارهة، حيث وثق لحظة وصوله عبر مقطع فيديو قصير من خلال حسابه في “سناب شات”.

وذكر المشهور السعودي أن الهدية ليست بمناسبة عقد القران ولكن لنجاحها وحصولها على مرتبة الشرف بالجامعة، وهي المناسبة التي تزامن وقتها مع حفل عقد قرانها.

وقال الذيابي خلال لقائه بأقارب زوجته عقب دخوله عليهم بالسيارة الهدية: ”غيداء جايبة مرتبة الشرف بالجامعة، الرنج موترها هدية مني لها بمناسبة حصولها على مرتبة الشرف بالجامعة“، فيما ظهر ممسكا بمفتاح السيارة التي أهداها لها.

وتفاعل مواطنه المشهور مخلد سهل، ونشر صورته مع غازي الذيابي من الحفل عبر حسابه في ”تويتر“، وعلق عليها بالقول: “من أجمل الأيام والليالي المنتظرة بكل حب وشوق وفرح والتي كأنها عيد من أعياد السنة بالنسبة لي وهي عقد قران أخي”.