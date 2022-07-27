نيللي كريم: اكتشفت إصابتي بورم و"كنت هتشل"

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أنها اكتشفت ورما حميدا بوجهها وأسفل أذنها، وقامت بعملية استئصال للورم بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الطبيب استأصل جزءا من الأذن.

وأضافت نيللي كريم خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش ببرنامج “ AB TALKS“: ”اكتشفت إن عندي ورم حميد في وشي وقررت أعمل عملية والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تمامًا، وعملت العملية في أمريكا ونجحت ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه“.

وأضافت : ”مريت بلحظات صعبة كتير في حياتي، ولكن أصعب لحظة لما بشوف شخص عزيز عليا بيتألم، ودا حصلي لما والدتي تعرضت لجلطة في المخ ومعرفتش اتصرف لأني بتوتر في المواقف الصعبة، وأنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد“.

وتابعت: ”والدي توفى بالسرطان وأنا عمري 16 سنة وكنت طفلة مش فاهمة يعني إيه سرطان وشقيقي كان يتولى مسؤولية والدي أثناء مرضه، وساعتها محستش بفقدان والدي ولكن حسيت لما كبرت وخلفت وبدأت استوعب ومازلت حزينة على وفاته“.

وأردفت: ”والدتي كانت قوية ومعيطتش لما والدي مات لأنها كانت بتحاول تقولنا إن فيه أمل وأننا هنقدر نكمل، ولو كانت استسلمت للحزن والبكاء مكنتش هتطلع منه، وأنا بمر بحالات اكتئاب أحيانا زي أي شخص ولكن مش بستسلم وبحاول أخرج منه لأن كلمة اكتئاب ملهاش نهاية وبحاول دايما أدور على حافز يخليني قوية“.

وتطرقت نيللي كريم في حديثها عن طفولتها قائلة: ”طفولتي كانت صعبة لكن عظيمة، بسبب دراستي لفن الباليه الذي أحببته بشغف كبير منذ الطفولة واعتدت السفر يوميا من القاهرة إلى الإسكندرية وكان الأمر صعبا ولكنه ممتع، وبعدها قررت الالتحاق بأكاديمية الفنون بجوار الباليه“.

وأشارت نيللي كريم إلى أنها تعلمت من الثقافة الروسية تقديس الوقت، واحترامه وأهميته، وتعلمت احترام الأستاذ، فحينما كانت تتعلم الباليه في الأوبرا كانت تحضر قبل موعد الأستاذ على الدوام.