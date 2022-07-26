أروى عمر تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر انفصالها عن زوجها، مؤكدة أنها لن تدخل رجلا ثانيا في حياتها.

وجاء إعلان أروى عمر عن انفصالها ردا على أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي على سناب شات الذي سألها: ”وين زوجك“، لترد قائلة: ”ما في نصيب الحمد لله.. على كل حال الله يسعده وين ما كان“.

وتقدم أحد المتابعين لطلب يدها قائلا: ”تطلقي حتى آخذك بالحلال يا بنت“، لترفض أروى عمر طلبه قائلة: ”مستحيل أدخل رجال في حياتي ثاني خلاص“.

وتساءل أحد المتابعين عن الدلة التي ما زالت في يدها رغم إعلانها الانفصال لترد قائلة: ”خليها ذكرى عندي يمكن“.

وأثارة المشهورة اليمنية مؤخرا الشكوك حول انفصالها عن زوجها، وذلك بعد نشر فيديو يتحدث عن ظلم المرأة في الحياة الزوجية، اتبعته ببعض الرسائل التي تتحدث عن الفراق.

وكتبت ”أروى“ العديد من الرسائل، التي تتحدث عن الاختيار الخاطئ، وهدم العلاقات الزوجية، ما أثار الشكوك حول انفصالها.

وكتبت في رسالة عبر حسابها على ”سناب شات“: ”قمة الوجع عندما يكون في قلبك ضوضاء مزعجة ولا تستطيع أن تبوح بها لأي شخص فهناك أشياء خلقت لتبقى في القلب فقط ولا يشملها قانون الفضفضة الكتمان مؤلم“.

وأضافت: ”أصعب شيء يموت في عينك إنسان هو حي انكسار قلوبنا يشوه وجوهنا إن كان الفراق هو ما تصبو إليه فهو لك نفذه لا تتردد اجلدني بسياطه فلن تكون سياط الفراق“.

وأعلنت أروى عمر مؤخرًا اعتزال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي عامة.

وظهرت في مقطع فيديو قصير، تداولته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها حولت حسابها على تطبيق ”سناب شات“ لحساب خاص به 10 أشخاص فقط هم زوجها وصديقاتها.

وأضافت المشهورة اليمنية، أنها ”مبتعدة على السوشيال ميديا منذ أكثر من أسبوعين“، لكنها لم تكشف الأسباب وراء قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أنها ”تعطي لنفسها راحة“.

ولفتت إلى أنها أغلقت أحد حساباتها النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، بينما لم تكشف ”ما إذا كان الاعتزال نهائيا أم لفترة مؤقتة“ وستعود مرة أخرى، لكنها ظهرت بعدها بأكثر من فيديو على سناب شات، ما يشير إلى أنها تراجعت عن قرار الاعتزال.