أكرم حسني يرد على اتهامه بسرقة لحن وكلمات أغنية منير الجديدة «للي»

علق الفنان المصري أكرم حسني على اتهامه بسرقة لحن أغنية ”للي“ التي غناها الفنان محمد منير، مشيرا إلى أن اللحن ”فلكلوري“ أي أنه ملك للجميع، ويحق لأي شخص اقتباسة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد من اتهمه بالسرقة، وذلك للتشهير به.

وحذفت إدارة ”يوتيوب“، الإثنين، أغنية الفنان المصري محمد منير الأخيرة ”للي“؛ بسبب اتهام مؤلفها وملحنها الفنان أكرم حسني بسرقة لحنها وكلماتها.

قال أكرم حسني خلال استضافته ببرنامج ”كلمة أخيرة“: ”لحن الأغنية من الفلكلور المصري، أي أنه ملك للشعب ويحق لأي شخص اقتباسه والعمل عليه، وبالفعل أنا استخدمت اللحن الفلكلوري بتصرف“.

وأضاف: ”متعود أرد من خلال شغلي ، لكن عندما يتعلق الأمر بسمعتي كان لازم أرد بالمستندات، وده من حق الجمهور، وكمان من أجل الكينغ محمد منير الذي ائتمني على صناعة الأغنية، وأخيرا شكلي أمام أولادي واتهامي بالسرقة وده ينال من سمعتي“.

وتابع: ”فوجئت بحذف الأغنية من اليوتيوب، رغم أني مع حقوق الملكية الفكرية، لأنى ضد السرقة، وفيه مطرب شاب قال إني استخدمت اللحن بتاعه، وخبراء الموسيقى والقانون هم من يفصلون في هذا الادعاء الباطل“.

وأشار أكرم حسني إلى أن المطرب الشاب الذي اتهمه بالسرقة في الأصل مقتبس اللحن والكلمات من أغنية فلكلورية قديمة للفنانة خضرة محمد، ولم يذكر أنه مقتبس اللحن والكلمات.

وأوضح أكرم حسني أنه قام باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المطرب محمود منسي الذي اتهمه بسرقة اللحن، وضد الشاعر عادل صابر الذي اتهمه بسرقة الكلمات، وذلك لقيامهم بالتشهير به واتهامه بالسرقة.

من جهته أكد الشاعر المصري عادل صابر أن الفنان أكرم حسني اقتبس شطرا كاملا من قصيدة له، في أغنية ”للي“.

وأوضح عادل صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج ”بالورقة والقلم“ المذاع عبر شاشة ”ten“ المصرية: ”بعض الأصدقاء تواصلوا معي وأبلغوني أن محمد منير يغني كلماتي، مما أسعدني للغاية، وعند استماعي للأغنية وجدت أن هناك اقتباس صريح لأخر مقطع في الأغنية، وتطابق رهيب لا يمكن أن يكون توارد أفكار كما صرح أكرم حسني“.

وعن الشطر المقتبس قال عادل صابر: الشطر الذي كتبته يقول“اللي فتح باب الخراب واجب عليه رده“، وقام أكرم حسني بتعديله ”للي فتح باب الوجع واجب عليه رده“، وهي نفس الصيغة الشعرية ولا يمكن أن يكون توارد أفكار، والكوبليه لا يتناغم مع باقي كلمات الأغنية“.

وأشار الشاعر المصري أن المعركة بينه وبين أكرم حسني أدبية وثقافية، وهو يكن له كل الاحترام، والقضاء هو من سيحكم في الأمر.