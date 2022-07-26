بعد شكوى خالد زكي.. ما دور نقابة الممثلين المصريين في التصدي لبطالة الفنانين؟

أثارت تصريحات الفنان المصري خالد زكي حول خوفه من أن يموت ولا يجد ثمن العلاج جدلًا كبيرًا في مصر، خاصة أنه ليس الفنان الأول الذي عانى من البطالة، ما يطرح سؤالًا حول دور نقابة المهن التمثيلية في التصدي لبطالة الفنانين.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر إن ظاهرة البطالة موجودة في كل النقابات وليس في المهن التمثيلية فقط، ولم يطالب أحد النقيب بالتصدي لها، لأنه ليس من شأن النقابة تشغيل أعضائها الذين لا يجدون فرص عمل، مشيرًا إلى أنه يتواصل بشكل ودّي مع شركات الإنتاج لتشغيل أعضاء النقابة الذين يعانون من البطالة، لكنه لا يستطيع رسميًا فعل ذلك.

وأضاف نقيب الممثلين المصريين في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، قائلًا: ”الممثلون يعانون من هذه الظاهرة منذ عشرات السنين، وليس في الوقت الحالي فقط، وقمت باتخاذ إجراءات عدة للتصدي لهذه الظاهرة، مثل التأكيد على شركات الإنتاج بعدم التعاقد مع الممثلين غير المقيدين بالنقابة، لإتاحة الفرصة لأعضاء النقابة للمشاركة بالأعمال، كما تمت مخاطبة شركات الإنتاج بشكل ودّي للتعاقد مع الفنانين الذين يحتاجون للعمل“.

وأوضح أشرف زكي أن هناك معاشات وتكافلًا للفنانين الذين بلغوا سن المعاش، إضافة إلى مشروع العلاج الذي يساعد بعلاج الفنانين بأسعار رمزية.

وذكر أشرف زكي أنه ”قديمًا كانت الدولة تنتج أعمالًا فنية مما كان يتيح فرصًا أكبر لتشغيل الفنانين الذين يعانون من البطالة، فضلًا عن أن عدد الممثلين كان أقل بكثير من الآن، فالنقابة تضم الآن نحو أكثر من 4000 عضو، وهذا عدد كبير، ومع توقف الدولة عن الإنتاج ازداد الأمر سوءًا“.

وأعرب أشرف زكي عن استغرابه ممن يهاجمونه بسبب بطالة الفنانين، قائلًا: ”البطالة موجودة في عهد معظم النقباء الذين سبقوني وليس في عهدي فقط، كما أنني لا أستطيع أن أُجبر المنتجين على تشغيل أحد، ولا حتى تشغيلي أنا أو زوجتي أو شقيقتي“.

وأثار الفنان المصري خالد زكي جدلًا مؤخرًا بعد تصريحاته عن تجاهل المنتجين له ولأبناء جيله، وعدم تقديرهم ماديًا وأدبيًا، مشيرًا إلى أنه لا يملك رصيدًا في البنك، وما زال يستخدم سيارة زوجته لأنه لا يستطيع شراء سيارة.

وأضاف خالد زكي خلال لقاء أجراه مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامجها ”ليالي ten“: ”تجب حماية الفنانين من جيلنا عشان ما نمتش واحنا ما معنا مليم.. لا بد أن نُكرَّم ماديًا وأدبيًا حتى نجد فلوسًا للعلاج“.

وأكد الفنان المصري: ”لا أملك رصيدًا في البنك.. ودائمًا كنت أمشي بمبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.. حتى أجعل كلَّ من حولي سعيدًا، ولم أفكر بتأمين مستقبلي“.