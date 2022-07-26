رئيس النقابات الفنية: قبلنا استقالة هاني شاكر لتطبيق القانون

علق المخرج المصري عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية في مصر على اعتراض أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية على قرار الاتحاد بقبول استقالة هاني شاكر، مشيرا إلى أن هاني شاكر أصر على الاستقالة وأكد على عدم التراجع.

وكان أعضاء من مجلس نقابة المهن الموسيقية أعلنوا اعتراضهم على قرار اتحاد النقابات الفنية بقبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكدين أنه غير قانوني.

وقال المخرج عمر عبدالعزيز في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”قبلنا استقالة الفنان هاني شاكر بعد إصراره عليها، وقام الاتحاد بالتواصل معه أكثر من مرة للتراجع عن قراره لكنه رفض وأكد على عدم التراجع عن استقالته“.

وأضاف رئيس اتحاد النقابات الفنية أن ”القانون يحتم علينا ألا يخلو منصب النقيب كل هذه المدة، ومع إصرار هاني شاكر على الاستقالة كان لزاما علينا الموافقة عليها لفتح باب الترشح على منصب النقيب“.

وعن موعد الترشح أكد عبدالعزيز أن الاتحاد سيعقد اجتماعا غدا لتحديد موعد فتح باب الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يعلن أحد عن رغبته في الترشح لمنصب النقيب.

وكان أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية الفنان خالد بيومي قد علق على قرار الاتحاد العام للنقابات الفنية بقبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار غير قانوني.

وقال خالد بيومي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن ”القرار الذي اتخذه الاتحاد العام للنقابات الفنية بقبول استقالة الفنان هاني شاكر غير قانوي، وغير مخول لهم إصدار هذا القرار، الذي لا يصدر إلا عن مجلس نقابة المهن الموسيقية، فبحسب القانون مجلس النقابة هو المنوط به الموافقة على الاستقالة أو رفضها“.

وأضاف أمين صندوق نقابة الموسيقيين: ”كان يجب على الاتحاد العام للنقابات الفنية أن يتخذ القرار بحضور وموافقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، كما حدث في الاجتماع الأول الذي تم خلاله رفض الاستقالة“.

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قد أعلن، مساء الإثنين، قبول استقالة الفنان هاني شاكر، وفتح الباب أمام من يرغب في الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين.