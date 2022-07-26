علاء الزعبي يتعهد بحذف فيلم "خيمة 56" من جميع المنصات

تعهد الممثل السوري علاء الزعبي بحذف فيلمه المثير للجدل ”خيمة 56“ من جميع المنصات، مقدما اعتذاره للجمهور ولأهله بحوران في سوريا بسبب الفيلم، وذلك بعد ساعات من إعلان مقاضاته بتهمة طرح محتوى إباحي.

وتعرض علاء الزعبي لهجوم شديد من السوريين عامة ومن أهالي حوران خاصة لكون اللهجة التي يتحدث بها الأبطال في الفيلم هي لهجة حوران؛ وذلك بسبب تناوله للحياة الأسرية داخل الخيام، ما اعتبره السوريون إساءة للمجتمع السوري وللاجئين خاصة.

ورغم أن الفيلم تم عرضه منذ 4 سنوات، إلا إنه أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب تناول مقتطفات منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علاء الزعبي خلال مقطع فيديو تداولته الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين خلال الساعات الماضية إن مشاركته بالفيلم كانت سوء تقدير منه، مقدما اعتذارا إلى أهله بحوران اللذين يفتخر بهم، على حد تعبيره.

وأشار الزعبي إلى أنه لم يقصد أبدا الإساءة إلى اللاجئين، مشيرا إلى أن اللاجئين هم أهله وأقاربه، مؤكدا أنه ”قصر معهم كثيرا“.

وأوضح الفنان السوري أنه اتفق مع صناع الفيلم على حذفه من جميع المنصات، لكونه أغضب أهله في حوران.

وفي نهاية حديثه قدم علاء الزعبي اعتذارا لكل شخص شعر بالإساءة من محتوى الفيلم، وكل من رأى أن بعض العبارات التي جاءت بالفيلم غير مناسبة، قائلا: ”حقكم على راسي“.

وتداولت صفحات ”فيسبوك“ أمس بيانا لقبيلة الزعبي التي ينتمي لها علاء، يفيد بالتبرؤ من الممثل علاء الزعبي المشارك في الفيلم بدور ”أبو سعيد“؛ ”لما اقترفه من اعتداء سافر وآثم على حرائرنا“، بحسب البيان.

وأدان أبناء القبيلة في البيان كل من شارك بإنتاج هذا العمل، ووصفوه بـ“الرديء المتعدي على الحرائر“.

وتدور أحداث الفيلم المثير للجدل حول مخيمات اللاجئين، ويركز على معاناتهم في تأمين خصوصية في الحياة الزوجية أثناء وجودهم في الخيام التي أُعطيت لهم، حيث ينامون مع أطفالهم في نفس الخيمة، ولحل المشكلة يتفق نساء أهل المخيم على تأمين خيمة إضافية في المخيم (الخيمة رقم 56) لإقامة العلاقة الحميمية فيها مع أزواجهن، بحيث يتم أخذ دور من قبل الأزواج الموجودين في المخيم ليناموا فيها ليلة واحدة كل فترة، ولكن في نهاية الفيلم تحترق الخيمة.