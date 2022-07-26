جورج وسوف يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية بالحنجرة

كشف الفنان جورج وسوف حقيقة خضوعه لعملية جراحية بالحنجرة خلال الساعات الماضية، موضحا أنه حرص على كشف الأمر حتى لا يتم تداول أخبار مغلوطة.

وتناقلت مواقع صحفية وصفحات مهتمة بأخبار الفنانين خلال الساعات الماضية أنباء عن دخول ”سلطان الطرب“ غرفة العمليات لإجراء جراحة بالحنجرة، مطالبين بالدعاء له.

وعلق جورج وسوف على الأنباء المتداولة من خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيها: ”حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري“.

وكشف تطورات حالته الصحية، قائلا: ”أنا بخير والعملية نجحت الحمد الله.. إلى اللقاء في الأردن في 8 آب“.

وانهالت التعليقات على الفنان السوري من جمهوره بالوطن العربي، داعين الله أن يُتم شفاءه على خير.

وأثار الفنان السوري جورج وسوف حالة واسعة من الجدل في آخر ظهور له خلال حفل غنائي أقيم مؤخرا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ”موسم جدة“، حيث ظهر بوزن زائد كثيرًا عن آخر ظهور له، كما اتكأ على عكاز.

وكان جورج وسوف قد علق على الحفل من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ قائلا: ”موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور العظيم في المملكة وأشكر شركة Benchmak على التنظيم الرائع وعلى اهتمامهم بكافة التفاصيل باحتراف ومحبة، والشكر لهيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في الحفل“.

ونشر جورج وسوف حينها بوستر الحفل عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وعلق قائلا: ”لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي يوم الجمعة 23 يوليو في جدة.. وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة (بنش مارك)“.