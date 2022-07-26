رغم اعتذاره.. "الساسيرو" ترفض وقف إجراءات مقاضاة عمر كمال

رفض الأمين العام لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية ”الساسيرو“، فوزي إبراهيم، وقف الإجراءات القانونية التي بدأ المستشار القانوني للجمعية فيها لمقاضاة مطرب المهرجانات عمر كمال بسبب اقتباس جزء من أغنية الفنانة أم كلثوم الشهيرة ”ألف ليلة وليلة“ في أغنيته الجديدة ”خلينا سهرانين“.

وقال إبراهيم لـ“إرم نيوز“، إن ”أمر التراجع عن قرار المقاضاة لم يعد بيده، وإن المستشار القانوني بدأ بالفعل في إجراءات المقاضاة، فكمال لم يتواصل معي حتى الآن، حتى وإن تواصل فالأمر الآن أمام القضاء وهو من سيحسم الأمر، كما أن حقوق الأغنية تعود إلى أسرة الفنانة أم كلثوم، وأسرة الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وكان يجب على كمال التواصل معهم قبل اقتباس جزء من الأغنية، الذي يمثل انتهاكا صريحا لحقوق الملكية الفكرية“.

وأضاف فوزي أن ”كمال يجب عليه التواصل مع من يملكون الحقوق الفكرية للأغنية وليس معه، وأن الإجراءات لن يتم وقفها إلا إذا تنازل أصحاب الملكية الفكرية عن الأغنية“.

وكان إبراهيم أعلن عن مقاضاة كمال بسبب استغلال أغنية للفنانة الراحلة أم كلثوم، حيث استخدم جزءا منها في أغنيته الجديدة خلينا سهرانين، المُقرر طرحها قريبا.

وأفاد إبراهيم في بيان صدر عنه، بأن ”ما فعله عمر كمال يعد جريمة واعتداء على مصنف فني، وأن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله؛ نظرا لعدم قيامه بأخذ إذن استغلال من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن أو الجمعية“.

في المقابل، علق عمر كمال على اتهامه بسرقة جزء من أغنية الفنانة أم كلثوم الشهيرة ألف ليلة وليلة، في أغنيته الجديدة خلينا سهرانين، مبينا أنه ”تواصل مع الشركة التي تملك حقوق الملكية للأغنية، لتسوية الأمر“، بسبب ما وصفه ”بسوء التفاهم“.

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ عبر شاشة mbc مصر: ”قررت من فترة إني أقدم فن حلو، وقلت أعمل أغنية تظهر صوتي وموهبتي في الغناء اسمها خلينا سهرانين، استعنت فيها بكوبليه من أغنية السيدة أم كلثوم، وهذا الكوبليه لم تتجاوز مدته 10 ثوان من الأغنية، وتواصلت مع المنتج محسن جابر وشركة مزيكا التي تملك حقوق الأغنية ووعدني بمتابعة الأمر“، لافتا إلى أنه ”تفاجأ بهجوم جمعية المؤلفين والملحنين عليه“، مؤكدا أنه ”سيتواصل مع الأمين العام لجمعية المؤلفين والملحنين لتسوية الأزمة“.