عمر خورشيد يطالب بشطب أكرم حسني من النقابات الفنية المصرية

طالب الفنان المصري الشاب، عمر خورشيد، بشطب زميله ومواطنه الفنان أكرم حسني من النقابات الفنية الثلاث (المهن التمثيلية، المهن السينمائية، المهن الموسيقية)؛ بسبب اتهامه بسرقة لحن وكلمات أغنية الفنان محمد منير الجديدة ”للي“.

وحذفت إدارة ”يوتيوب“، أمس الإثنين، أغنية الفنان المصري محمد منير الأخيرة ”للي“؛ بسبب اتهام مؤلفها وملحنها الفنان أكرم حسني بسرقة لحنها وكلماتها.

وقال عمر خورشيد خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: ”اللي أكرم حسني عمله مع الكينغ محمد منير ده يتشطب بسببه من الثلاث نقابات.. عيب والله“.

وكان الشاعر عادل صابر قد اتهم أكرم حسني بسرقة كلمات الأغنية من أغنية له، مهددًا باللجوء للقضاء، كما اتهم فنان شاب آخر أكرم حسني باقتباس اللحن من التراث النوبي.

وعلق الفنان أكرم حسني على اتهامه بسرقة ألحان وكلمات الأغنية من خلال منشور كتبه عبر حسابه على ”فيسبوك“، قائلًا: ”قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد على الاتهام ده.. فخلوني أوضح كذا نقطة: كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه“.

وأضاف: ”أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، كما أن تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيتا مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي“.

وتابع: ”لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 20 بيتا اختار منهم الكينغ 12 بيتا وتم تسجيلها فمعتقدتش اللي كتب 20 بيتا هتقف معاه في جملة عشان يسرقها؟“.

وأوضح حسني: ”أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية.. ف اللي يعمل كدة بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده“.

وقال: ”أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب“.

وختم حسني منشوره قائلًا: ”أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا ف حبيت أوضح له“.