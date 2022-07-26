المشهورة السعودية "أندرو" تنصح الفتيات بـ"إخفاء ماضيهن" عند الزواج

نصحت مشهورة ”التيك توك“ السعودية والمعروفة بـ“أندرو“ متابعاتها من الفتيات، بعدم الإفصاح عن ”ماضيها“ لزوج المستقبل.

وشددت المشهورة وهي منفعلة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”تيك توك“ على الفتيات، بـ“ألّا يبحن لزوج المستقبل بأي تفاصيل عن علاقاتهن السابقة وعن ماضيهنّ مهما كان ذلك الماضي“.

وأكدت أن ”على الفتاة أن تظهر أمام زوج المستقبل دائما على أنها الأطهر أخلاقا من الجميع“، لافتة إلى ضرورة ”عدم انسياق الفتيات وراء استدراج الزوج في محاولة لمعرفة ما إذا كان لها علاقة سابقة بغيره أم لا“.

وقالت ”أندرو“: ”لو إنتي مختمة الكبائر، كتالوج كبائر، أي واحد يبي كبيرة يختار من عندك لا زوجك بلحظة صفا جاي يقلك تحبيني علميني ولا ازعل بتعصبين، حتى لو إنتي مختمة المملكة كلها، لو مختمة الدول المجاورة، لو مختمة كل شي بالحياة، دائما أنا أنظف وحده بالحارة (..)“.

وطالبت المشهورة السعودية من الفتيات، الظهور كـ“ورقة بيضاء“ أمام الزوج، والتظاهر بأنهن لا يعرفن شيئا.

وتابعت في معرض حديثها: ”والله حبيبي كنت حب واحد لا غلط، إي كنت أعرف غلط،، كان عاجبني غلط، ايش بتقولين الآتي.. إنت إيش شايفني أنا بنت حمولة أنا متربية (..) ما عندنا ذا الكلام، تفهم ولا لا، كذا تقليله بالحرف، انا كنت من بيتي لمدرستي (..)“.

ورغم حديث التيك توكر ”أندرو“ الصريح بشأن ضرورة إخفاء الفتيات لعلاقاتهن السابقة، لكن العديد من المتابعين أيد كلامها، مؤكدين أن ”كلا الطرفين عند الزواج يجب أن ينسيا الماضي“.

وعلق ”عبدالله“ بالقول: ”ومين يحب المجاهره بالمعاصي سواء كنت متزوج او لا المفروض مصايبك لاتعلمه احد حتى لنفسك“.

وأيد مغرد آخر: ”صح كلامك، بس تدري المشكلة وين دائماً الزوج اللي يشك ويعرف بالأمور هاذي ياخذ وحده فعلاً مالها بهالسوالف وياحرام يطلع كل عقده عليها والبنت اللي تكون كذا وفيها كل هاذي الاشياء تاخذ شخص طبيعي وعادي“.

وأيدت أخرى: ”اي والله صحيح الله يغفر و يرحم والناس ماتغفر ولا تنسى اليوم معك بكرا ضدك ويستخدمها ضدك“.

يذكر أن المشهورة السعودية يتابعها عبر حسابها في ”تيك توك“ أكثر من 900 ألف متابع.