خروج سلوى الجراش من العناية المركزة بعد إصابتها بجلطتين

وثقت الفنانة البحرينية سلوى الجراش عبر مقاطع فيديو في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحسن وضعها الصحي، وخروجها من العناية المركزة إلى جناح للنقاهة في المستشفى.

ووجهت ”الجراش“، عبر خاصية ”استوري“ في حسابها في ”إنستغرام“، رسالة شكر لكل من ”سأل عنها“، مؤكدة أنها ”خرجت من العناية المركزة ووضعها مستقر“.

ونشرت سلوى الجراش بضع صور، لمشاهير ومقربين زاروها في جناح المستشفى للاطمئنان على سلامتها، كما نشرت رسالة لرئيس المجلس الوطني للفنون، والموجهة لعائلتها وتدعو لها بالشفاء العاجل.

كما بث حسابها في ”إنستغرام“، التهاني من عدد من الأصدقاء بمناسبة خروجها من العناية المركزة.

وأُدخلت الفنانة البحرينية الشابة سلوى الجراش، قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات المملكة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، إثر إصابتها بجلطتين في القلب والرئة.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة البحرينية على ”إنستغرام“ إصابتها بجلطتين ودخولها العناية المركزة، إذ تم طلب الدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة الصحية المفاجئة.

وأرفق الحساب إعلان مرور الفنانة بأزمة صحية، بدعاء الشفاء لها، دون كشف أي تفاصيل أخرى بشأن وضعها.

وحرص كثير من الفنانين والمشاهير والمتابعين على الدعاء للفنانة البحرينية بالشفاء، ومنهم الفنانة البحرينية شفيقة يوسف، وشيماء سبت، وأميرة محمد، ومروة خليل، والفنان خليل الرميثي، والمخرج محمد القفاص، والإعلامية شيماء رحيمي، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر.

ويعود تاريخ آخر صور منشورة للفنانة الشابة عبر ”إنستغرام“ إلى أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، في أثناء تواجدها في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين بدورته الـ15، والذي يعد من أكبر التجمعات الإعلامية الخليجية وشارك فيه أكثر من 300 نجم وفنان وإعلامي وشركات إنتاج وقنوات بث.

وسلوى الجراش من مواليد 1986، وهي مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج ”نجوم الخليج“، ثم اتجهت إلى التلفزيون.