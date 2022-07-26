راكان خالد يثير جدلا بمظهره المختلف بعد غياب 3 سنوات

تسبب الفنان السعودي راكان خالد بصدمة لمتابعيه وذلك بعد عودته لنشاطه مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب قارب ثلاث سنوات.

وظهر راكان خالد، الذي غالبًا ما عرفه جمهوره ملتزمًا بالزي التقليدي، بعد غياب ليعبر عن اشتياقه لجمهوره، لافتا إلى أن سبب غيابه طوال الفترة الماضية، هو دراسته الجامعية التي استمرت حتى حصوله على وثيقة التخرج.

وأكد الفنان السعودي أنه سيكمل دراسة ”الماجستير“، دون أن يفصح عن المجال الذي استثمر دراسته فيه.

ولفت راكان خالد أنظار متابعيه بسبب التغير الكبير في مظهره، إذ خلع الزي السعودي وظهر بشعر طويل، مثيرا تساؤلات كثيرة لدى متابعيه.

وخرج راكان خالد، لاحقا، بعد انتقادات طالته بسبب مظهره، مستنكرًا انتقاده، ومعلقا في منشور له ”وإن قلت إني تغيرت، ليش أنتم ما تتغيرون؟“.

ولفت إلى أن ”تغير مظهره كان بهدف على خلاف كثيرين، إذ أنهى دراسته الجامعية ويستعد للماجستير“.

كما عاود الظهور مجددا، ليرد على مطالبات بعودته إلى عهده السابق، مشددا على أنه ”لن يفعل ذلك“.

وقال في فيديو بثه عبر ”تيك توك“: ”انا ماني مغير الستايل كدش مدش كشة، مدري وش، لا ماني راجع للماضي“.

وتعد أغنية ”هذا حالك يا عنيد“، واحدة من أشهر أغاني المغني الشاب، والتي حققت أكثر من 17 مليون مشاهدة.