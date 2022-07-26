ريهام عبدالغفور: ابني يوسف رفض أن أمثل بهذا الفيلم

كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، أن ابنها الكبير يوسف، رفض أن تمثل في فيلم قصير من إخراجه.

وأشارت ريهام عبدالغفور، خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “mbc مصر“ مع الإعلامي المصري عمرو أديب، إلى أن لديها ولدين، هما: يوسف ويبلغ 21 عاما، وفاروق الذي يبلغ 9 أعوام ونصف العام.

ولفتت إلى أنها تزوجت في سن مبكرة جدا، لذلك أنجبت مبكرًا.

وأضافت أن نجلها يوسف يدرس الإخراج والتصوير في كندا، لافتة إلى أن فكرة دراسته هذا المجال طرأت عليه فجأة.

واستذكرت أنه أنتج فيلما قصيرا كشرط لقبوله في الجامعة، ورفض حينذاك أن أمثل في ذلك الفيلم.

وتابعت الفنانة المصرية: “مبسوطة بتقارب السن بيني وبين ابني الكبير، وبيمشي جنبي، وبشعر أننا أصحاب أنا وهو وليس أما وابنها”.

كما تطرقت إلى الحديث عن زوجها، وقالت، إنه “داعم كبير لها، ويحترم ويقدر شغلها ودائما يشجعها في أدوارها بأعمالها الفنية المختلفة”، مضيفة: “من قريب كان هيتخانق معايا عشان بيدافع عن أحد أعمالي الفنية”.

يشار إلى أنه في لقاء سابق، كشفت ريهام عبدالغفور قصة زواجها من زوجها الحالي شريف السبكي، قائلة: “قصة الحب بيني وبين زوجي شريف كانت غير متوقعة بالمرة، وجاءت بعد تجربة صعبة، لأني تزوجت بعمر الـ 22 عاما قبل معرفتي بشريف”.

وأضافت: “أنجبت من زوجي الأول ابني يوسف، وتطلقت منه بعمر الـ 26 عاما، وبعد طلاقي قررت ألا أتزوج مرة أخرى، ولكن جمعني القدر بزوجي الحالي شريف“.