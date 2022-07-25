هيدي كرم: لا تهمني ديانة زوجي

كشفت الفنانة المصرية هيدي كرم عن أنها من الممكن أن تقبل الزواج من شخص صاحب ديانة مختلفة عن ديانتها، مشيرة إلى أنها بطبيعتها شخصية منفتحة على الديانات الأخرى.

وجاءت إجابة هيدي كرم ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ الذي قال فيه: ”تقبلي تتجوزي حد من غير ديانتك؟“.

وردت هيدي كرم قائلة: ”ده سؤال صعب.. أنا بشوف ناس كتير اتجوزت من غير ديانتهم وجوازاتهم نجحت، وجوازاتهم كانت جميلة وما كانش فيها مشاكل.. وانا بطبيعتي شخص متفتح ومنفتحة على الآخر، ومنفتحة على الثقافات المختلفة والديانات المختلفة، ودي طبيعتي ودي شخصيتي اللي انا فخورة بيها.. فأعتقد لو لقيت إنسان مناسب بجد إني هوافق“.

وعن إمكانية زواجها من شخص أصغر منها سنا أوضحت: ”أصغر مني بقد إيه؟ لو سنة اتنين تلاتة أوافق، أكتر من كده لا مش أوافق، لأني دايما هحس إني خايفة إن شكلي يبان أكبر منه، هحس إني دايما مش عايزة أكبر ومش عايزة أكرمش، ومش عايزة أعجز لأنه دايما هيبقى شكله صغير“.

وأضافت: ”هحس إني خايفة إن عينه تزوغ على واحدة غيري لأن كلي كبر، فالموضوع هيبقى معقد جدا، لذلك لا أوافق إن جوزي يكون أصغر مني بكتير“.

وكشفت هيدي كرم خلال الاستوري عبر حسابها على إنستغرام عن أنها تجهز لمفاجأة لجمهورها وهي عملان مقبلان، أحدهما سيعرض في الموسم الرمضاني القادم، وستجسد خلاله شخصية جديدة ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، بحسب وصفها.