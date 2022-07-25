عمر كمال يرد على اتهامه بسرقة جزء من أغنية لأم كلثوم

علق مطرب المهرجانات المصري عمر كمال على اتهامه بسرقة جزء من أغنية الفنانة أم كلثوم الشهيرة ”ألف ليلة وليلة“، في أغنيته الجديدة ”خلينا سهرانين“، مؤكدا أنه تواصل مع الشركة التي تملك الحقوق الملكية للأغنية.

وقررت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ”الساسيرو“ الإثنين، مقاضاة مطرب المهرجانات المصري عمر كمال بسبب اقتباس جزء من أغنية أم كلثوم بدون وجه حق.

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc مصر: ”قررت من فترة إني أقدم فن حلو، وقولت أعمل أغنية تظهر صوتي وموهبتي في الغناء اسمها (خلينا سهرانين)، استعنت فيها بكوبليه من أغنية السيدة أم كلثوم، وهذا الكوبليه لم يتجاوز مدته 10 ثوان من الأغنية، وتواصلت مع المنتج محسن جابر وشركة مزيكا التي تملك حقوق الأغنية ووعدني بمتابعة الأمر“.

وأضاف عمر كمال أنه تفاجأ بهجوم جمعية المؤلفين والملحنين عليه، مشيرا إلى أنه سيتواصل غدًا مع فوزي إبراهيم أمين عام الجمعية لتسوية الأزمة.

وكان أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين ”الساسيرو“، فوزي إبراهيم، قد أعلن عن مقاضاة عمر كمال ”بسبب استغلال أغنية للفنانة الراحلة أم كلثوم“، حيث استخدم جزءا منها في أغنيته الجديدة ”خلينا سهرانين“، المُقرر طرحها قريبا.

وأضاف إبراهيم أن ”ما فعله عمر كمال يعد جريمة واعتداء على مصنف فني“.

وأشار في بيان صحفي إلى أن ”الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله نظرا لعدم قيامه بأخذ إذن استغلال من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن أو الجمعية“.