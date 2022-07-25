لاتهام مؤلفها بالسرقة.. يوتيوب يحذف أغنية محمد منير "للي"

قامت إدارة يوتيوب بحذف أغنية الفنان المصري محمد منير الأخيرة ”للي“؛ بسبب اتهام مؤلفها وملحنها الفنان أكرم حسني بسرقة لحنها وكلماتها.

وكان الشاعر عادل صابر قد اتهم أكرم حسني بسرقة كلمات الأغنية من أغنية له، مهددا باللجوء للقضاء، كما اتهم أكرم حسني باقتباس اللحن من التراث النوبي.

وتفاجأ جمهور محمد منير الملقب بـ ”الكينغ“ بحذف الأغنية من اليوتيوب، بعدما حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها خلال الأيام الماضية.

وكان الفنان أكرم حسني قد علق على اتهامه بسرقة ألحان وكلمات الأغنية من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك ”قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد على الاتهام ده.. فخلوني أوضح كذا نقطة: كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي رحمة الله عليه“.

وأضاف: ”أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا، كما أن تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيتا مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي“.

وتابع: ”لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 20 بيتا اختار منهم الكينج 12 بيتا وتم تسجيلها فمعتقدتش اللي كتب 20 بيتا هتقف معاه في جملة عشان يسرقها؟“.

وأوضح: ”أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية.. ف اللي يعمل كدة بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده“.

وقال: ”أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية فأنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب“.

وختم منشوره قائلا: ”أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا ف حبيت أوضح له“.