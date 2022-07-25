خالد بيومي: قبول استقالة هاني شاكر غير قانوني

علق أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية الفنان خالد بيومي على قرار الاتحاد العام للنقابات الفنية بقبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار غير قانوني.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصر (التمثيلية – السينمائية – الموسيقية)، مساء الاثنين، قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وفتح باب الترشح لخلافته.

وقال خالد بيومي في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”القرار الذي اتخذه الاتحاد العام للنقابات الفنية بقبول استقالة الفنان هاني شاكر غير قانوي، وغير مخول لهم إصدار هذا القرار، الذي لا يصدر إلا عن مجلس نقابة المهن الموسيقية، فبحسب القانون مجلس النقابة هو المنوط به الموافقة على الاستقالة أو رفضها“.

وأضاف أمين صندوق نقابة الموسيقيين: ”كان يجب على الاتحاد العام للنقابات الفنية أن يتخذ القرار بحضور وموافقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، كما حدث في الاجتماع الأول الذي تم خلاله رفض الاستقالة“.

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قد أعلن، مساء الإثنين، قبول استقالة الفنان هاني شاكر، وفتح باب الترشح أمام من يرغب في الترشح على منصب نقيب الموسيقيين.

جاء ذلك خلال جلسة اتحاد النقابات الثلاث برئاسة المخرج المصري عمر عبدالعزيز، التي عقدت مساء يوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، وبحضور أشرف زكي نقيب الفنانين ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وممثلين عن الموسيقيين.

وأكد المجلس في بيان أن قبول استقالة هاني شاكر جاء بعد فشل محاولات رجوعه عنها، وإصراره وتأكيده على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

كما قرر المجلس ”إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام، طبقًا لمواد القانون المصري 35 لسنة 1978 بتعديلاته“.

ووافق الاتحاد خلال الجلسة على إجراءات وجدول فتح باب الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى له مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

وكان الفنان هاني شاكر أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.

وأكد حينها أن القرار نهائي لا رجعة عنه، وذلك بعد خلافات شهدتها النقابة خلال رئاسته لها، كان آخرها أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.