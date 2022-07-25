نجاة الفنان نادر أبو الليف وعائلته بعد احتراق سيارته

تعرض المطرب المصري نادر أبو الليف، مساء الاثنين، لحادث حريق في سيارته أثناء تواجده بداخلها مع زوجته وأولاده.

وقال أبو الليف عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب، والله ربنا نجاني أنا ومراتي وولادي الثلاثة لأن عربيتي ولعت وربنا نجانا“، مضيفا: ”دا بسبب العين والحسد والقر، يا ناس يا شر كفاية قر والعين صابتني ورب العرش نجاني والحمد لله“.

يشار إلى أن أبو الليف تعرض قبل أيام لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للعناية المركزة في أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد أبو الليف عقب خروجه من العناية المركزة، في تصريحات صحفية، أنه في تحسن متواصل، لكنه يعاني من بعض الأمور البسيطة التي يعمل على علاجها، وأنه بشكل عام بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي عقب خروجه من المستشفى، وعاد إلى الغناء والتمثيل من خلال مسرحية عزيز وغالي التي تعرض في محافظة الإسكندرية“.