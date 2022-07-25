مي العيدان للكويتيين: "لا تعرضوا الزواج على شيرين عبدالوهاب"

علقت الإعلامية الكويتية على مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء لقاء سجل معها بعد حفل أقامته في الكويت، أشارت خلاله أن العديد من الكويتيين يتقدمون للزواج منها، مطالبة الكويتيين بعدم الزواج منها.

وقالت شيرين في الفيديو، الذي أعادت نشره مي العيدان عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“: ”كالعادة، كل مرة أغني في الكويت بيعرضوا عليا الزواج ولا حد بيتجوزني“.

وعلّقت مي العيدان على الفيديو قائلة: ”نداء للكويتيين لا تعرضوا الزواج على شيرين باجر تقول عنكم ضربني وىسحلني وصرفت عليه وحبته عقربة مش لاقية مكان تنام فيه وخلاني شبه حسن أبو السعود مالناش بوجع الدماغ“.



وكانت الفنانة شيرين قد هاجمت طليقها الفنان حسام حبيب وكشفت عن أشياء لأول مرة قائلة: ”عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلّي صورة إنسان تبقى كويسة، وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش“.

وأضافت: ”كدبت في حاجات كتيرة أوي، لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسي يتجوز ويبعد عني“.

وتابعت الفنانة شيرين قائلة: ”حسام حبيب إنسان مؤذٍ جدا، أقسم بالله العظيم خسرني كل الناس، خسرني أبويا وأمي وأختي وصحابي والسواق والشغالة، كان فاكر الكل متآمر عليه، لدرجة إنه حسسني إن الدنيا تآمرت إننا منبقاش مع بعض، صدقته مع إن الحقيقة مش كده“.

وواصلت: ”حسام حبيب لازم يتعالج نفسيا لأنه عنده حب امتلاك، وعنده ابتزاز من كل شيء، لو غنيت أو عملت فرح ناجح كان بينكد عليا، يقولي إنتي كنتي ماسكة الولد كده ليه وليه حاضناه كده رغم إنه أد ابني“.

وأردفت الفنانة شيرين: ”أنا ست قاعدة في أمان الله مع بناتي بقالنا 4 سنين شايفين الويل، سافرنا الساحل وقلنا نقعد أربع أو خمس أيام ونرجع مبسوطين وتتحسن نفسية البنات ونفسيتي، مكناش بنخرج ومكناش عايشين تقريبًا، والبنات مكنوش بيعرفوا يقعدوا معايا، لأني كنت عايشة مع زوج مش بيشتغل تقريبًا، وكنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مش بعمل حاجة، قاعدة بس، وأنا غلطت في حق نفسي، وكنت فاكرة إني بحافظ على بيتي، لكني اكتشفت إنه مكانش بيت، كنت في عشة فئران أو مصيدة، أنا كنت زي الفار اللي بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنة“.