روان بن حسين توجه نصيحة للزوجات المعنفات

وجهت الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الكويتية روان بن حسين، يوم الإثنين، رسالة تحمل نصائح للسيدات المعنفات من قبل أزواجهن.

وقالت بن حسين إنه ”في حال تعرضت المرأة للضرب عليها أن ترد بالمثل، إعمالا لمبدأ اللي يضربك اضربيه، وأنا أرفض تماما العنف ضد المرأة أتركه ولكن إذا ضربني لا أسكت“.

وعن أزمتها مع زوجها السابق، أوضحت: ”كنت أتمنى لو أنني لم أشارك الجمهور بتفاصيل أزمتي مع زوجي السابق، لكن هذا ما حدث، وتلقيت مساندة كبيرة من الجمهور“.

وبشأن اتجاهها للغناء، أشارت خلال استضافتها في برنامج ”هي وبس“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ويذاع عبر شاشة ”cbc سفرة“، إلى أنها ”وجدت في الموسيقى علاجها وغذاء روحها“.

وبينت أنها ”أنتجت أغنيات تعبر عنها وأنها طرحت أغنية كان ياما كان في يوم المرأة العالمي العام الماضي، وأهدتها إلى كل نساء العالم تحت شعار أنت لست وحدك“.

ولفتت إلى أن ”كل امرأة بالعالم تستاهل إنها تتدلع وتتحب وينكتب عنها أغاني وليش ما تعيش حالة الحب اللي تتمناها“.

وردا على سؤال رضوى الشربيني كيف لسيدة في جمال وثقافة روان بن حسين أن تتعرض لما تعرضت له مع زوجها السابق؟ أجابت أن ”الموضوع ليس بالشكل ولا مستوى الثقافة“.

وتابعت: ”لكن هناك أشخاص لا يرون الإنسان الذي بجانبهم كافيا، ممكن يكون عندك كل شيء بس ما تكوني كفاية للشخص الذي أمامك“.

وأردفت: ”في شخص قنوع عنده مليون دينار، وشخص قنوع عنده دينار، وفيه شخص عنده مليون ومش قنوع، فالأمور مبنية عن القناعة وليس الجمال والثقافة“.

وحول دخولها في قصة حب جديدة، أكدت روان بن حسين أنها ”تحب إحساس الحب، لكن في الفترة الحالية هي تحب وتركز في عملها“، نافية في الوقت نفسه ”خضوعها لأي عمليات تجميل في وجهها“.

وأكدت أنها ”تستخدم الفيلر وحقن البوتوكس فقط“.