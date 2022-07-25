"أم كلثوم" قد تتسبب بمقاضاة عمر كمال

قررت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ”الساسيرو“ مقاضاة مطرب المهرجانات المصري عمر كمال.

وقالت أمين عام الجمعية، فوزي إبراهيم، إن هذه الخطوة ”بسبب استغلال أغنية للفنانة الراحلة أم كلثوم“، حيث استخدم جزءا منها في أغنيته الجديدة ”خلينا سهرانين“، المُقرر طرحها قريبا.

وكان عمر كمال قد تعرض لانتقادات بعد إعلانه عن تقديم أغنية بعنوان ”خلينا سهرانين“، استخدم خلالها مقطعا من أغنية الفنانة أم كلثوم الشهيرة ”ألف ليلة وليلة“، كما وجهت له اتهامات بسرقة الأغنية.

وأضاف إبراهيم أن ”ما فعله عمر كمال يعد جريمة واعتداء على مصنف فني“.

وأشار في بيان صحفي إلى أن ”الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله نظرا لعدم قيامه بأخذ إذن استغلال من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن أو الجمعية“.

وكان مطرب المهرجانات طرح مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”حلوين“، تجمع بينه وبين المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققه كليب ”ضيعنا“، الذي شهد أول تعاون بينهما.

وقال عمر كمال، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”هذه الأغنية لا أستعين فيها براقصات، لأنني قررت أن أتقي الله ولن أستعين مرة أخرى براقصات في أي عمل سأقدمه، والحمد لله الأغاني بتاعتي بتشتغل في كل البيوت، لذلك قررت أن أولادنا ما يتفرجوش على راقصات مع احترامي لكل الراقصات“.

وأضاف أنه ”اتخذ مسارا مختلفا عما قدمه من قبل، حيث أصبح أكثر حرصا على الابتعاد عن الكلمات غير الملائمة للجمهور، وتقديم فن هادف“، بحد تعبيره.