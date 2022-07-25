السعودية.. القبض على تالا صفوان بعد اتهامها بـ"الشذوذ"

ألقت الشرطة السعودية اليوم الإثنين القبض على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي تالا صفوان المقيمة في العاصمة الرياض.

جاء ذلك عقب مهاجمتها من قبل نشطاء سعوديين، واتهامها بـ“الشذوذ الجنسي“ على خلفية مقطع فيديو نشر لها خلال حوار مع صديقة لها في بث مباشر عبر ”تيك توك“.



من جهته، قال الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع ”تويتر“، إن ”المقبوض عليها مقيمة مصرية الجنسية، دون الكشف عن هويتها بشكل صريح“، إذ جرى القبض على المشهورة في الرياض حيث تقيم.

وأكد بيان الشرطة بأن ”القبض على هذه المقيمة تم على خلفية ظهورها في بث تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة“.

ونشر حساب ”الأمن العام“ مقطع الفيديو المقصود بعد أن تم تظليله، ليعود النشطاء نشر المقطع الأصلي والذي تظهر فيه ”تالا“ تتحدث فيه مع أخرى عبر بث مباشر.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة. pic.twitter.com/UfWaernDc0 — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2022

وتعرضت ”صفوان“، لحملة هجوم وانتقادات واسعة، من مغردين سعوديين، بسبب محتواها، الذي وصف بأنه ”مسيء“.

وبدأت الاتهامات ضد المشهورة، التي تصف نفسها براوية القصص و“اليوتيوبر“، حول اتهامها ”بميول جنسية شاذة“ بعد تداول مقطع فيديو مقتطع من ظهورها في بث مباشر مع شابة أخرى دعتها لزيارتها في منزلها في الرياض في وقت متأخر ليلا، قبل أن تنفي تلك الاتهامات ضدها.

لكن الاتهامات ضدها لم تعد تقتصر على الجدل الذي دار حول ”ميولها الجنسية“، إذ يقول كثير من المدونين السعوديين، إن ”المحتوى الذي تقدمه يستقطب الكثير من الأطفال والمراهقين ويتضمن العديد من المخالفات للمبادئ والقيم المجتمعية والقوانين المحلية“.

وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع المسؤولة عن مراقبة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تلقت الكثير من البلاغات ضد صفوان، بينما اختار البعض إبلاغ النيابة العامة واصفا ما قامت به صفوان بأنه جريمة وليس مجرد مخالفة.

يذكر أن تالا صفوان يوتيوبر ومشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ”سناب شات“ و“تيك توك“ وتقدم محتوى مرئيا عبر ”يوتيوب“، تقيم في السعودية.