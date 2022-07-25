"ست الحسن" يحظى بإعجاب المشاهدين بعد عرض أول حلقتين

حظي المسلسل الخليجي ”ست الحسن“، الذي بدأ عرضه قبل يومين، بإشادة واسعة من قبل المشاهدين.

وبدأ عرض المسلسل المصنف في خانة أعمال ”التشويق والإثارة“، والمؤلف من 8 حلقات، على منصة ”شاهد“ للمحتوى المرئي التابعة لمجموعة ”إم بي سي“ الإعلامية، منذ السبت الماضي.

وعُرضت الحلقتان الأولى والثانية عند منتصف الليل بتوقيت السعودية، ومن المقرر عرض الثالثة والرابعة منه السبت المقبل.

وسيتم كل سبت عرض حلقتين من المسلسل.

وجذبت الحلقتان أنظار المتابعين الذين وصفوا المسلسل، وهو أحد المسلسلات العربية التي تعرض حالياً على منصة شاهد، بـ“الرائع“ وأبدوا حماسهم لمتابعة الحلقات الجديدة منه الأسبوع المقبل.

وعبر المدونون عن إعجابهم بالمسلسل من خلال تدوينات نشروها على موقع ”تويتر“ تحت وسمين أحدهما حمل اسم المسلسل، وآخر حمل اسم بطلته الفنانة هدى حسين التي نالت جزءا كبيراً من الثناء على أدائها.

وقال أحدهم: ”بداية موفقة وقوية جداً تشويق وحماس يخليك تتابع بدون أي ملل، إخراج وسيناريو جميل جداً وطبعاً محد يقدر يناقش أداء وقوة تمثيل واختيارات #ست_الحسن الملكة #هدى_حسين“.

بداية موفقة وقويـة جداً تشويق وحماس يخليك تتابع بدون اي ملل ، اخراج وسيناريو جميل جداً وطبعاً محد يقدر يناقش أداء وقوة تمثيل واختيارات #ست_الحسن الملكة #هدى_حسين . pic.twitter.com/5kN0dSM49I — ✍️ (@Drama_rt) July 25, 2022

وأثنت مدونة تدعى ”شروق“ على العمل، مؤكدةً أن ”مسلسلها توب ون في شاهد ونجمة الأسبوع لأكثر مشاهدة وترندات في كل مكان هدى وش بقت لباقي الفنانين ؟“.

مسلسلها توب ون في شاهد ونجمة الاسبوع لاكثر مشاهده وترندات في كل مكان هدى وش بقت لباقي الفنانيين ؟ ❤️‍🔥❤️‍🔥#ست_الحسن || #هدى_حسين pic.twitter.com/XTLOmGlzQC — شُـروق 🇸🇦 (@4ihuda) July 25, 2022

وقال محمد سيادي: ”مسلسل #ست_الحسن على @ShahidVOD شيء جديد ومختلف وعلى مستوى عالٍ.. يشدك من أول حلقة.. تحية لكل العاملين بالمسلسل.. وكل التوفيق والنجاح“.

وأشادت ”سما“ بالعمل، وأكدت أنه ”لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة لما يتضمنه من قصص“، متفقةً بذلك مع الإعلان عن المسلسل الذي بدأته منصة ”شاهد“ قبل أسابيع وأشارت إلى أن المسلسل لأصحاب القلوب القوية.

#ست_الحسن المسلسل قوووي بس اللي قلبه رهيف لايشوفه.. طار النوم من عيني 🫠🤭 — ﮼سما 🌬 (@just_miss48) July 25, 2022

وأبدت ”جنا عامر“ حماسها لمتابعة الحلقات الجديدة، قائلةً: ”توني خلصت الحلقتين حق مسلسل #ست_الحسن ولا غلطة“.

توني خلصت الحلقتين حق مسلسل #ست_الحسن ولاغلطه ، حبيت وايد دور هدى كيف الماضي اثر عليها، بس ابغى اعرف مين كان يبغى يقتلها؟ بحس انو ريال من عيونه وشكلو وجذي يعني 😂 ، وبعد احس انو هو نفسو المحقق عمل جذي مشان يستدرجها، الحين انا كيف بدي اصبر لسبت الياي😭🔥#هدى_حسين@hudahussain_8 pic.twitter.com/Pqf7WybYvn — Jana Amer (@JanaAme26174828) July 22, 2022

وتداول مدونون مقتطفات من الحلقات التي تم عرضها، للإشادة بالعمل وبأداء الفنانة هدى حسين.

وتجسد الفنانة هدى حسين دور البطولة في المسلسل، الذي تدور أحداثه حول امرأة أربعينية تعمل في مجال الطب البديل.

وتلجأ المرأة في سبيل الحفاظ على عملها لحل غير اعتيادي سرعان ما يتزامن مع سلسلة من حالات الاختفاء الغامضة في المنطقة.

يذكر أن المسلسل من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسم شعبو، وإنتاج شركة (Eagle Films Production) للمنتج اللبناني جمال سنان.

وهو من تمثيل أحمد الجسمي، حبيب غلوم، عبدالمحسن النمر، آلاء شاكر، فاطمة الحوسني، هند البلوشي، سحر حسين، سعاد علي، وآخرون.