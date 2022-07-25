بريطانيا تستضيف "يوروفيجن" العام المقبل بدلا من أوكرانيا

توصلت بريطانيا يوم الإثنين، إلى اتفاق مع أوكرانيا، لاستضافة مسابقة الأغنية الأوروبية ”يوروفيجن“ العام المقبل.

جاء ذلك، لعدم تمكن أوكرانيا الفائزة بالدورة الأخيرة، من استضافة الحدث بسبب ظروف الحرب.

وقالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دورييس، الإثنين، إنه ”بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون المنظم ليوروفيجن، ومن السلطات الأوكرانية، وافقت بي بي سي على استضافة المسابقة العام المقبل“.

وأكد منظمو المسابقة الخميس الماضي، أنهم ”يتفهمون خيبة أمل أوكرانيا بعدما سحبوا منها استقبال الدورة المقبلة لأسباب أمنية بعد الهجوم الروسي“.

وذكر الموقع الفرنسي ”باري ماتش“، أن ”أوكرانيا عبرت في 17 يوليو عن استيائها الشديد لهذا القرار، وطالبت بمفاوضات إضافية“.

وبين الموقع أن ”الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون برر موقفه بكونه ملزما بتأمين كل الظروف مجتمعة لضمان سلامة الأشخاص المشاركين في هذا الحدث المهم“.

وقال إن ”تنظيم المسابقة في أوكرانيا يثير تخوفات على المستوى الأمني، كما أن المشاركين يحجمون عن السفر إلى هناك بسبب استمرار القتال“.

ووفق الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، يشارك في تنظيم ”يوروفيجن“، أكبر مسابقة للأغنية الأوروبية، حوالي 10 آلاف شخص، بينهم تقنيون وصحفيون وغيرهم، إضافة إلى الجمهور الذي يحضر المسابقة، ولا يقل عن 30 ألفا من مختلف البلدان.

وأشار الاتحاد إلى أن ”كل قرار بخصوص هذا البرنامج يتخذه مهنيون في السمعي البصري، مستقلين عن كل الحسابات السياسية“.

وأوضح أن ”قانون المسابقة، يسمح بنقلها في الحالات القصوى كالحروب مثلا“.

ولم يكن الاتحاد حتى الأسبوع الماضي، قد حسم أمر البلد الذي سيستضيف المسابقة بدلا من أوكرانيا.

لكنه أشار في 17 أيار/مايو، أنه يدرس إمكانية المملكة المتحدة التي حلت في المركز الثاني خلال آخر دورة.

وكانت أوركسترا ”كالوش“ الأوكرانية، التي تمزج أغنيتها ”ستيفانيا“ بين موسيقى الهيب هوب والموسيقى التقليدية، قد فازت بالمسابقة في إيطاليا 15 أيار/مايو الماضي، متقدمة على المملكة المتحدة وإسبانيا، وذلك بفضل تصويت المشاهدين.