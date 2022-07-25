ماسك يكشف حقيقة ارتباطه بزوجة سيرجي برين الشريك المؤسس لغوغل

علق رئيس شركة ”تسلا“ إيلون ماسك، على التقرير الذي كتِب عن أن علاقة عاطفية تجمعه بزوجة سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل.

وقال ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على ”تويتر“ إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين، نافيا وجود علاقة عاطفية مع زوجته نيكول شاناهان.

وبحسب ”رويترز“، جاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن مصادر مجهولة قولها إنه أقام علاقة قصيرة مع شاناهان.

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر: ”أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين كان ثمة العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية“.

وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام وإنهاء الصداقة الطويلة بين صاحبي المليارات في مجال التكنولوجيا.

وأضافت أن العلاقة وقعت بين ماسك ونيكول شاناهان برين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في مهرجان ”آرت بازل“ في ميامي.

وتابعت الصحيفة أنه عقب ذلك، انفصلت شاناهان عن المؤسس المشارك لـ“غوغل“ لكنهما لا يزالان يتشاركان المنزل.