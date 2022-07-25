مصطفى كامل يحسم موقفه من الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

حسم الفنان المصري مصطفى كامل موقفه من الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية خلفا للفنان هاني شاكر الذي تقدم باستقالته مؤخرا، مشيرا إلى أنه لن يترشح مرة أخرى.

وكان عدد من الموسيقيين قد طالبوا مصطفى كامل بالترشح لمنصب النقيب بعد استقالة هاني شاكر، ومن بينهم الموسيقار حلمي بكر، الذي أكد أن مصطفى كامل الوحيد القادر على التصدي للفساد داخل النقابة.

وأكد ”كامل“ خلال استضافته ببرنامج ”الترابيزة“ الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس المصرية، أنه يرفض الترشح لمنصب النقيب قائلا: ”أنا مش عايز أترشح، أنا عايز أربي ولادي وتعبت، ومش هقعد أجري ورا مزورين“.

وأشار المطرب الشعبي إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من موسيقيين يطالبونه بالترشح، موضحا: ”مصر كلها طلبت مني أترشح، وهما كلموا اتنين مطربين نجوم من صف هاني شاكر ورفضوا“.

وأضاف مصطفى كامل أن ما قام به أعضاء مجلس النقابة من المماطلة في عقد انتخابات على منصب النقيب غير قانوني مردفا: “ ”القانون واضح في حالة خلو مقعد النقيب، وكان يجب أن تحدث الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة“.

وطالب النقيب السابق للموسيقيين المصريين بتدخل الجهات الرقابية للكشف عن الفساد داخل النقابة.

وقال: “ أوجه رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولبلدي ووطني اللي بحبه وبحترمه، وهيفضل ترابه فوق راسي، من فضلكم الأجهزة الرقابية تدخل نقابة المهن الموسيقية“.

وأضاف: ”النقابة فيها فساد غير محدود فوق الوصف والخيال والعقل والمنطق، لما مطرب مهرجانات، أو المذيعة أميرة بدر، تقول لها مش هتطلع في برامج، فمعد يطلعك رغم القرار“.

وواصل مصطفى كامل حديثه عن فساد النقابة قائلا: ”حمو بيكا فيه قضية له منظورة في الأموال العامة، قال لهم كانوا موقفيني و3 سنين بيشغلوني وياخدوا فلوسي ومسجل لهم، هو مظلوم، إذا إديت لواحد من عينته كارنيه اديله هو كمان، لكن توقفه عشان ترتشي منه“.

وسألت المذيعة مصطفى كامل عن رأيه في أزمة مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب فأجاب: ”أنا عارف طباع شيرين وهي رمز لفنانين كتير، الناس بتقيسها بالفلوس، ميعرفوش إن في ناس تعبانة نفسيا“.

وأضاف : ”أنا عايز أكلمها أطبطب عليها، البنت دي واضح إن في تعب نفسي ربنا يشفيها منه، وحسام أقول له إنت لم الدور مهما كان، لإن دي تصرفات ما يصحش تحصل، شيرين بتقول ومش قاصدة“.