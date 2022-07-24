أغنية "أز كفوكم" لأصالة تثير استياء الأكراد

تسبب طرح الألبوم الغنائي الجديد للفنانة السورية أصالة نصري، في حالة من الغضب عند الأكراد، بعد احتواء الألبوم على أغنية “أز كفوكم” التي تصنف ضمن التراث الكردي، بعدما نسبها الملحن والموزع الموسيقي الكردي الشاب ”آري جان“ لنفسه وتعاون بها مع أصالة.

وكانت أصالة قد طرحت مساء الأحد 4 أغنيات من ألبومها الجديد اسم ”شايفة فيك“، وجاءت من بينها الأغنية الكردية ”كفوكم“ التي غناها المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، وذكرت أنها من كلمات وألحان آري جان، وهو ما تسبب في غضب الأكراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمين الأخير بالسرقة، وبعضهم الآخر اتهمه بخداع أصالة لاعتبار أن الأغنية من كلماته وألحانه.

وهاجم الصحفي السوري محمد حسن، الملحن آري جان، مرجحاً أنه خدع أصالة وأوهما أن الأغنية التي تصنف ضمن التراث الكردي من كلماته وألحانه، معتبراً أنها طريقة سيئة أوقع فيها الفنانة السورية في فخ السرقة.

وكتب عبر حسابه في “فيسبوك”: ”قام المدعو آري جان بسرقة الحان وكلمات أغنية كردية مشهورة ( أز كفوكم) تصنف ضمن التراث المعنوي الكردي ونسبها لنفسه وباعها للفنانة السورية أصالة نصري والتي يبدو أنه لُعِب عليها .

كما اتهم محمد حسن، آري جان بسرقة مقدمة الأغنية من الفنان السوري إبراهيم كيفو، معتبراً أن “كافة أعماله الفنية مسروقة من آخرين“ قائلاً: “هذا الرويبضة كل أغانيه مسروقة”.

ونشر مقطعا من الأغنية الأصلية موجهاً رسالة للفنانة أصالة نصري، بالقول: “نسخة إلى الفنانة أصالة نصري والمهتمين بالفن، فهذه الأغنية سمعها جميعنا منذ كنا أطفالاً”.

كما هاجم الناشط السوري مسعود عكو، آري جان، مشيرا إلى أنه ”لا يعرف الغناء بالكردية وكل مخارج حروفه خاطئة، ويخرج عن اللحن الأصلي للأغنية بذريعة تغيير مقامها، مع ذلك كذب ونسب هذه الأغنية لنفسه، عندما قدمها للفنانة أصالة“.

فيما نشرت ناشطة باسم ”إيليا أحمد“، جزءا من الأغنية القديمة وعلقت عليها بالقول: “قام المدعو آري جان بسرقة ألحان وكلمات أغنية كردية مشهورة ( از كفوكم) تصنف ضمن التراث المعنوي الكردي ونسبها لنفسه وباعها للفنانة السورية أصالة نصري والتي يبدو أنه لُعِب عليها”.

وأعرب حساب باسم هشام عرفات عن استيائه من سرقة كلمات الأغنية، ناشراً عبر حسابه في “فيسبوك” صورة من الأغنية التي نشرتها أصالة عبر “يوتيوب” وكتب عليها أن الأغنية من كلمات “آري جان”.

وعلق عرفات على الصورة كاتباً: “من النسخ إلى المسخ، ونسخة طبق الأصل، طبق النعل على النعل”.

كما أعرب عن استغرابه من نسب الأغنية لـ“آري جان”، متسائلاً: ”مامعنى “إعداد الكلمات واللحن؟، فالكلمات موجودة واللحن موجود مسبقا في التراث الكردي، اتحفونا يا أهل الدراية والمعرفة، فقد تهنا”.

واستاءت فاديا منتصر من نسب آري جان كلمات الأغنية لنفسه إذ كتبت: “حدا يخبر الاخ آري جان ان هي الغنية موجودة قبل مايتولد وهي أغنية من الفلكلور الكردي، مين هو حتى ينسب الكلمات والألحان ل اله كأنه زودهاا”.