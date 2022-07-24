"نسم علينا الهوا" بصوت سيف نبيل تثير الجدل على مواقع التواصل

تعرض الفنان العراقي، سيف نبيل، إلى انتقادات، روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أدائه مقطعاً من أغنية ”نسّم علينا الهوا“ للفنانة فيروز.

وأحيا نبيل حفلا، السبت، في فندق الشيراتون – دمشق، وسط جمهوره الذي استقبله بحفاوة بعد سنوات عديدة.

وعلى خشبة المسرح، أدى الفنان العراقي، مقطعاً من أغنية ”نسّم علينا الهوا“، لكن صوته لم يتوافق مع الأغنية، وكان ”فاحشاً“ وفق ما وصفه معلقون، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة، فيما رأى آخرون، أن أداءه كان طبيعياً.

ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنبيل، خلال أدائه الأغنية، مع تعبيرات ساخرة، طالبوا خلالها المطرب العراقي بالكف عن أداء أغانٍ لا تناسب مساحته الصوتية.

وكتب رئيس تحرير جريدة الصباح الرسمية، أحمد عبدالحسين، قائلاً: ”الذي أقنع سيف نبيل بأن يصبح مطرباً وهو يملك صوتاً مزعجاً منفراً قبيحاً للغاية، وأقنعه أن يغني فيروز على طريقة الهوسات العشائرية، هو نفسه الذي أقنع أناساً كثيرين بأن يصبحوا شعراء من دون أن يعرفوا اللغة أو أن يحبوها، ثم أقنعهم أن يصدروا كتباً“.

اعتقد غناء سيف نبيل اغنيه لفيروز

ماهو الا مصيبة جديده للتغطية على تسريبات المالكي. pic.twitter.com/mQwh4ZOpGr — 🇮🇶وسام الطائي 🇮🇶 (@WESAM66214970) July 24, 2022

بأسمي ونيابة عن جميع العراقيين نعتذر للسيدة فيروز عن هذه الاساءة التي صدرت والتلوث السمعي من سيف نبيل 😐🤦‍♀️ pic.twitter.com/4JIG13M9hX — Reham aL Janabi (@reham_janabi) July 24, 2022

على الجانب الآخر، قال مدونون، إن أداءه لأغنية فيروز كان طبيعياً، ولا يعني أن تكون هناك أزمة.

وقال حساب ”مو مشكلة“ على تويتر: ”ما أعرف هي وين الكارثة بأن سيف نبيل يغني لفيروز، بلونه وطريقته الخاصة؟ ليش المبالغة بردات الفعل وصناعة هالات مقدسة لكل شيء لدرجة حسستوني أن فيروز وحدها لا شريك لها، خففو من العمق شوية، مو زين على الضغط“.

وبشكل متكرر يثير الفنان العراقي سيف نبيل، جدلاً واسعاً، بشأن أدائه الفني، وجمالية صوته، وتعرض سابقاً لعدة انتقادات، عن إطلاق بعض الأغاني.

على فكرة كمية النقد وهو اصلا مو نقد (تنمر) الي نكتب بحق سيف نبيل كلش سخيف ويدل على ان احنه شعب متنمر !.. انطي رأيك بالموضوع ليش التنمر والغلط!!..

اشوف الموضوع كلش غلط وعيب#سيف_نبيل — Shahad Ali (@shoso208) July 24, 2022

لكن آخرين، يرون أن نبيل، لديه طبقة صوتية، معقولة، وتمكن من استغلالها في أداء عدد من الأغاني، التي انتشرت بشكل سريع في العالم العربي، مثل ”عشك موت“، و“آه ياني“ و“أبي أشوف“ وغيرها.

أطالب الخارجية اللبنانية باستدعاء السفير العراقي وتقديم مذكرة احتجاج على ما فعله سيف نبيل بأغنية فيروز. pic.twitter.com/0aqQUwrRgU — مهند جاسم الشباني, (@AlshbanyJasm) July 24, 2022

وشارك سيف نبيل في برنامج ”عراق آيدول“ الذي عُرض على قناة MBC ضمن لجنة التحكيم، وهو ما أثار لغطاً حينها، وسط مطالبات بإشراك فنانين معروفين، لتقييم الأصوات المشاركة.