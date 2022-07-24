دانا حمدان تدخل المستشفى حزنًا على وفاة كلبها

تعرضت الفنانة الأردنية دانا حمدان لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك بعد ساعات من حزنها الشديد على وفاة كلبها.

ونشرت الفنانة الأردنية صورًا لها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، من داخل المستشفى، وهي ترتدي ملابس العمليات، ومعلقة بيدها أنابيب المحاليل، وبدت على وجهها علامات الإجهاد والمرض.



وكانت دانا حمدان، قد نشرت قبل ساعات من دخولها المستشفى مقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“ تبكي فيه رحيل كلبها، قائلة وهي منهارة من البكاء: ”مات النهاردة الصبح، صحيت أبص عليه لقيته مات، عملت كل حاجة أقدر عليها، بس نصيبه يموت، الحمد لله“.

وكان آخر أعمال الفنانة دانا حمدان مسلسل ”الطاووس“، الذي عُرض في الموسم الرمضاني، العام 2020، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: الفنان السوري جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، يوسف الأسدي، فرح الزاهد، حليم.

وبدأت الفنانة الأردنية ”دانا“ حياتها الفنية عبر مجال تصميم الأزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل، وهي شقيقة الفنانتين مي سليم، وميس حمدان.

وكانت ”دانا حمدان“ قد كشفت أنها تفكر جديًا مع شقيقتيها الفنانتين مي سليم، وميس حمدان، في عمل يجمعهن سويًا، ولكنه من الصعب حدوث ذلك في الوقت الحالي، بسبب اختلاف مواقيت عمل كل منهن، مؤكدة في الوقت نفسه أنه توجد لديهن بالفعل فكرة برنامج، سيبدأن خلاله حينما يكون الوقت متاحًا لهن.