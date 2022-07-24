حفل هيفاء وهبي في منطقة الحمامات يثير سخرية التونسيين

أثارت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلًا واسعًا في تونس على خلفية حفل أحيته بمنطقة الحمامات السياحية، وانتقد عدد كبير من التونسيين صوتها وطريقة أدائها لعدد من الأغاني، إضافة إلى سعر تذاكر حفلها.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر خلاله هيفاء وهبي وهي تؤدي عددًا من الأغاني، وسخروا من صوتها وطريقة أدائها.

كما انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي، إذ بلغ حجز الطاولة الواحدة 10 آلاف دينار تونسي ( أكثر من 3 آلاف دولار)، وبلغ المبلغ الذي تحصّلت عليه هيفاء وهبي مقابل هذا الحفل 1,2مليون دينار تونسي ( أكثر من 400 ألف دولار).

وقالت الناشطة بالمجتمع المدني هاجر الأندلسي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”هذا من حفل هيفاء وهبي في الحمامات.. أين صوتها؟.. هل تسمعون أغنية؟.“.

وأضافت هاجر الأندلسي في تدوينتها: ”يقولون إن سعر حجز الطاولة الواحدة بلغ 10

آلاف دينار.. ليست مشكلة.. المهم أنها أظهرت ساقيها للمتفرجين ثم عادت إلى منزلها“.

وقال الناشط السياسي، حاتم بن لامين، في تدوينة ساخرة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”لكل من عجز عن الذهاب إلى الحمامات ومشاهدة هيفاء وهبي.. لقد حرمكم الله من التمتع بصوت وأداء رائعين.. اسمع واستمتع ”.

وقالت الناشطة السياسية ريم الخلفاوي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”حفل هيفاء وهبي في فندق لوسيانا في الحمامات.. حجز الطاولة بـ 10 آلاف دينار..!“.

وأضافت ريم الخلفاوي في تدوينتها: ”بطبيعة الحال لن يدفع المبلغ سوى من لم يتعب في تجميعه.. والغبي الذي يرى في نفسه السلطان سليمان.. وهي ترقص أمامه ثم تأخذ الأموال وتقضّي ليلتها في حضن حبيبها، وهو ينام بجانب زوجته التي تتحمل جنونه“.

وقالت الناشطة بالمجتمع المدني وفاء إدريسي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”من حجزوا لمشاهدة هيفاء وهبي هم أنفسهم من طالبوا بضرورة الطواف حول الفقراء عوض الطواف في الحج.. وطالبوا بعدم شراء أضحية العيد، واعتبروا أن الفقراء أحق بهذه الأموال.. أما أموال هيفاء وهبي فلا يستحقها الفقراء“.

وقال الناشط بالمجتمع المدني عماد الزواوي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”هل تعلم صديقي الفقير أن سعر تذاكر حفل هيفاء وهبي تم بيعها في السوق السوداء؟.. هل تعلم أن سعر حجز الطاولة الواحدة وصل 10 آلاف دينار؟ ”.

وجاء في تدوينة نشرتها الناشطة بالمجتمع المدني شيراز جزيري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”هذه المرأة جاءت إلى تونس لتغني في حفل خاص.. وفي الأخير انظروا هذه الفضيحة، لا يوجد صوت ولا فن ولا أي شيء.. الناس ينظرون إليها وكأنها قادمة من كوكب آخر“.

وأضافت شيراز جزيري في تدوينتها: ”عندما يقدم فنان تونسي ملفه ليغني في أحد المهرجانات يقترحون عليه السعر الأدنى.. وفي المقابل هذه وغيرها يدفعون أجرهم بالعملة الصعبة ”.