مشهور سعودي يتقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر تالا صفوان

تقدم المغرد والمشهور السعودي نايف المدخلي الشهير بحساب ”نايفكو“ عبر تويتر، ببلاغ رسمي، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضد اليوتيوبر ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي تالا صفوان.

جاء ذلك على خلفية المقاطع والأحاديث التي وصفها كثير من المعلقين عبر تويتر بأنها ”مسيئة“ و“مشينة“ الصادرة من تالا صفوان، إلى جانب ”المحتوى المسيء للمجتمع“، بحسب وصف البعض، الذي تقدمه عبر قناتها في يوتيوب.

وذكر نايف المدخلي، الذي يعد واحدا من أشهر المغردين السعوديين الناشطين عبر تويتر ويتابعه أكثر من 700 ألف متابع، في بلاغه أن صانعة المحتوى المقيمة في المملكة تستهدف الأطفال والمراهقين وأنها تقدم محتوى خادشا للحياء.

وقال في تغريدته: ”صانعة محتوى مقيمة في السعودية، قناتها تستهدف الأطفال والمراهقين تخصصت في تأليف قصص عن المثلية وزنا المحارم، لحصد مشاهدات أكثر وبالتالي تحقيق دخل أعلى من يوتيوب! كنت أتساءل، هل ما تقوم به يمكن اعتباره صناعة محتوى إبداعي بريء؟ نبذة بسيطة من عناويين محتواها“.

وتفاعل حساب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة على تويتر مع الشكوى معلقا عليها: ”أهلا بك، يمكنك تقديم بلاغ إعلامي من خلال الرابط التالي: https://perform.gcam.gov.sa“.

في ذات الوقت، أعلن عدد كبير من المغردين عن تقديمهم بلاغات مماثلة إلى الهيئة والجهات الأخرى المعنية بالأمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يقدم محتوى مسيئا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن تالا صفوان يوتيوبر ومشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ”سناب شات“ و“تيك توك“ وتقدم محتوى مرئيا عبر ”يوتيوب“، تقيم في السعودية، وتعرضت مؤخرا لحملة انتقادات لاذعة بسبب المحتوى المثير للجدل والمسيء، بحسب الكثيرين.