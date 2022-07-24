سعوديون يشنون هجومًا لاذعًا على تالا صفوان

تعرضت المدونة واليوتيوبر ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تالا صفوان، لحملة هجوم وانتقادات واسعة، من مغردين سعوديين، بسبب محتواها الذي وصف بأنه ”مسيء“، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشر لها خلال حوار مع صديقة لها في بث لايف عبر ”تيك توك“.

وظهرت تالا صفوان، والتي تصف نفسها براوية القصص واليوتيوبر، وهي توجه كلامًا يحمل إيحاءات خادشة للحياء، لصديقتها، فيما خرجت لاحقًا لتبرر ذلك بأنها كانت تؤدي تمثيلية، وأن المقطع تم اقتصاصه من البث لتشويه سمعتها والإضرار بمظهرها.

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وسارع ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على تالا صفوان بعد ذلك المقطع، ودشن البعض وسمًا بعنوان #تالا_تسيء_للمجتمع تصدّر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلًا على مدار يومين في السعودية.

واستشهد عدد من المغردين السعوديين بالمحتوى الذي تقدمه تالا صفوان عبر قناتها في يوتيوب، مع نشر بعض اللقطات للعناوين التي تختارها لمواضيعها والتي تتحدث عن الشذوذ والعلاقات العائلية المحرّمة وغيرها.

وعلق المغرد السعودي المعروف نايف مدخلي الشهير بلقب ”نايفكو“ على محتوى تالا صفوان قائلًا: ”صانعة محتوى مقيمة في السعودية، قناتها تستهدف الأطفال والمراهقين تخصصت في تأليف قصص عن المثلية وزنا المحارم، لحصد مشاهدات أكثر، وبالتالي تحقيق دخل أعلى من يوتيوب! كنت أتساءل: هل ما تقوم به يمكن اعتباره صناعة محتوى إبداعي بريء؟ نبذة بسيطة من عناوين محتواها“.

صانعة محتوى مقيمة في السعودية، قناتها تستهدف الأطفال والمراهقين تخصصت في تأليف قصص عن المثلية وزنا المحارم، لحصد مشاهدات أكثر وبالتالي تحقيق دخل أعلى من يوتيوب! كنت أتساءل، هل ما تقوم به يمكن اعتباره صناعة محتوى إبداعي بريء؟ نبذة بسيطة من عناويين محتواها 👇 pic.twitter.com/znS1bZDtFe — نايفكو NAIF (@naifco) July 24, 2022

وأضاف نايف في تغريدة أخرى: ”معلومة: المحتوى أسوأ بكثير من العناوين ،لذلك اكتفيت بالعناوين“.

وتعليقًا على تحد جنسي نشرته تالا صفوان سابقًا، قال نايفكو: ”هذا الموقف حصل منها قبل عام وطلعت وبررت واعتذرت، وأعتقد أن الموقف عدّى يومها، ومع ذلك استمرت قناتها في طرح محتويات عن المثلية وزنا المحارم، وطالما تحقق دخلًا ومشاهدات مليونية لا أظن أنها ستحذف مثل هذه المقاطع طواعية“.

وكان ذلك تعليقًا من ”نايفكو“ على تغريدة من مغرد باسم ”خالد“ نشر مقطعًا سابقًا من محتوى تالا تعرض فيه تحديًا جنسيًا، وترصد ردة فعلها عليه، وعلق عليه قائلًا: ”إللي حاصل في بث التيك توك خلال الفترة الأخيرة هذا لازم يتوقف، الموضوع زاد عن حده، أشياء لا تمثلنا، ولا تمثل مجتمعنا. قيمة بالانحطاط في مواضيع قد تؤثر على الأجيال القادمة وطريقة تفكيرهم وتساهلهم في مثل تلك الأشياء غير اللائقة“.

وتفاعل المغرد السعودي الشهير ”إياد الحمود“ مع تغريدات ”نايفكو“ بالتعليق قائلًا: ”حسبي الله ونعم الوكيل“.

وتساءل الصحفي بدر العتيبي في تعليقه: ”كيف يمنح اليوتيوب الأموال على عربدة وانحطاط وتزكية لزنا المحارم؟ أصبح مثل السناب الذي يحرص على المشاهدات بعيدًا عن الأهداف،اليوم تتدخل السعودية وتوقف عبث #يوتيوب، المفترض محاسبة الخارجين عن النظام بصناعة مقاطع كهذه“.

بدوره، علق الرحالة مسلم الصيعري على المحتوى الذي تقدمه تالا صفوان مستنكرًا بقوله: ”والله عناوين الحلقات كارثية !! حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ينشر الرذيلة“.

وفي إطار الجدل الدائر، قال الصحفي والمستشار الإعلامي راشد السكران مخاطبًا ”نايفكو“: ”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ #نايفكو، ياليتك أخفيت عنوان هذه #الشيطانة على اليوتيوب لأن في نشره إشهارًا لها، عليها من الله ما تستحق، ومن هم على شاكلتها“.

ورد عليه المغرد مدخلي، قائلًا: ”لا تقلق مجرد أن تنتشر تُقفل قناتها“.

بدورها، قالت مغردة باسم ”سارة“ معلقة: ”انتزعت القيم والاخلاق واهلا بسفور وقله الادب علنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي الايمان“.

وقالت مغردة باسم ”ماسة“ معلقة: ”البنت هذه كل شيء فيها غريب، تستخدم كلمات فيها إيحاءات و تسوي نفسها هبلة، و ماتعرف وش معناها، وتروح بيوت الناس تجلس بالأسابيع، وتسير عليهم في أوقات متأخرة من الليل“.

ونشر أحد الحسابات مقاطع من سلوكيات تالا علق عليه قائلًا: ”نحن لا نبحث عن مضرة شخص بذاته أو هدم مستقبل مراهقه، ولكن لا خير فينا إن كنا نحارب الغرب على هدمهم الفطرة ونغفل عمن هم بين صفوفنا، لن تقوم لنا قائمة، وحين يتكرر الخطأ من ذات الشخص ولا يُضرب بيد من حديد سيأتي من يكرر نفس خطأه، ديننا أمانة فلنحسن ائتمانها“.

https://twitter.com/N18AF/status/1551218877438300172