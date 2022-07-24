في تصريح صادم.. خالد زكي: "مش عايز أموت مديون"

أثار الفنان المصري خالد زكي الجدل بعد تصريحاته عن تجاهل المنتجين له ولأبناء جيله، وعدم تقديرهم ماديا وأدبيا، مشيرا إلى أنه لا يملك رصيدا بالبنك، وما زال يستخدم سيارة زوجته لأنه لا يستطيع شراء سيارة.

وأضاف خالد زكي خلال لقاء أجراه مع الإعلامية بوسي شلبي ببرنامجها ”ليالي ten“: ”يجب صيانة الفنانين من جيلنا عشان منموتش واحنا مش معانا مليم.. لا بد أن نكرم ماديا وأدبيا حتى نجد فلوسًا للعلاج“.

وأكد الفنان المصري، ”لا أمتلك رصيدًا في البنك.. ودائما كنت أمشي بمبدأ أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.. حتى أجعل كل من حولي سعيدا ولم أفكر في تأمين مستقبلي“.

وقال: ”تعرضت للعديد من الأزمات المادية ولكني لم أفصح عن ذلك خوفا على صورتي، واضطررت لبيع سيارتي في عام 2011 بسبب الظروف المادية، ولكني لم أشتر سيارة أخرى حتى الآن“.

وتابع: ”أنا لحد دلوقتي بركب عربية مراتي مش قادر أجيب عربية بفكر إن الفلوس اللي ممكن أجيب بيها عربية أقدر أصرفها في الأكل والالتزامات وبحس بقهر من جوايا على الأحوال المادية بالنسبة لجيلنا ومش عايز أموت مديون ومش معايا تمن العلاج“.

وأثارت تصريحات الفنان المصري حالة كبيرة من التعاطف لدى الجمهور، خاصة وأن زكي يتمتع بشعبية كبيرة بسبب العديد من الأدوار التي قدمها، والتي تميز خلالها بأدائه التمثيلي المميز.

ومؤخرا تصدر اسم الفنان خالد زكي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض ”خطير“، مطالبين الجمهور بالدعاء له.

وتواصل ”إرم نيوز“ آنذاك هاتفيا مع الفنان خالد زكي للوقوف على حقيقة ما تم تداوله، حيث أكد أن ما أشيع غير صحيح، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الفنان المصري أن ”شائعات الوفاة والمرض اعتدنا عليها منذ زمن، وتحديدا مع بداية انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا الأمر لا أتأثر به، وأنا الحمد لله بصحة جيدة“.