شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد والد حسام حبيب

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام، ضد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب؛ تتهمه خلاله بالسب والقذف والتشهير بها من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب، ”في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا، وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية، قام المشتكى عليه المدعو حسام حبيب بكتابة بوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“.

وأضاف البيان أن ”حسين حبيب قام بسب الشاكية بألفاظ يعاقب عليها القانون، ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها“.

وطالب محامي شيرين عبدالوهاب في نهاية البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ، والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا، وتقديم المشتكى عليه للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة السب والقذف والتشهير بحق الشاكية.

وعلق حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على تصريحات الأخيرة ضد نجله خلال الأيام الماضية، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب والد حسام حبيب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في إشارة غير مباشرة لتطور الأزمة بين نجله وشيرين: ”والله مش عشان ابني… ده أخلاقه زي الملايكه.. أنا شخصيا بتعلم منه. اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحمه كما حميت إبراهيم من النار… قال النبي أحسنكم أحسنكم خلقا. الله ناصرك على كل مفتري كداب وعلى ناكر الجميل.. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان“.

وعلق مرة أخرى عبر الصفحة: ”يا ناس مين يصدق الكداب.. واللي بيقول الشيء ونقيضه.. هوه المحترم اللي ما بيجرحش في حد وصامت حتى ما بيحاولش يدافع عن نفسه وبيضحي عشان ما يفضحش حد وبيتقي الله يبقى في الآخر هو المتهم. حسبي الله وأفوض أمري لله.. أنا اتعلمت لما باخد حقي بإيدي بيديني على قد إيدي لكن لما بفوضه بيديني على قد إيده هوه ونعم بالله“.

وجاءت تعليقات والد حسام حبيب، في الوقت الذي لا يزال يحتفظ فيه بصور شيرين معه في صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حتى الآن، ليظهر ممسكًا بيدها، ومعبرًا عن سعادته بوجود شيرين كزوجة لابنه.

ويأتي تعليق والد حسام حبيب، لأول مرة بعد أن تقدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الخميس الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب؛ تتهمه خلاله بالنصب عليها، عبر استيلائه على سيارة بقيمة 3 ملايين و250 ألف جنيه مصري ”قرابة 172 ألف دولار“.