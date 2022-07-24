بعد صفعه أمام الجمهور.. تفاصيل الصلح بين الشاعر شالح العضياني وزميله

أظهرت مقاطع فيديو متداولة جانبا من مراسم الصلح بين الشاعر السعودي شالح العضياني وزميله الذي صفعه أمام الجمهور خلال فعالية شعرية قبل أيام.

ونال مقطع فيديو الصفع تفاعلا واسعا وأثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تفاصيل الصلح عن شخص المعتدى عليه، حيث ذكر معلقون أنه ابن عم الشاعر شالح العضياني، وأن اسمه بندر.

( فيديو جديد يوثق مجلس الصلح بين الشاعر #شالح_العضياني وابن عمه من قبيلة #عتيبه بعدما انتشر فيديو قبله استغله البعض لإثارة الفتنة ) هكذا يكون الرجال إذا ارتقت الأخلاق،وسمت النفوس..أسأل الله أن يديم الأخوة بين المسلمين أجمعين. قال تعالى: { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } pic.twitter.com/vVdgfcYnvs — عبدالعزيز بن سلطان الحسين (@AaaAlhussain14) July 23, 2022

ولله الحمد في هذا اليوم :

🔸تم #الصلح بين الشاعر #شالح_العضياني

وابن عمه #بندر_العضياني من قبيلة عتيبه

هذا إن دل دل على رُقِيُهم ونفوسهم الطيبه.

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تسامحُ النفس معنىً من مروءتها

بل المروءةُ في أسمى معانيها pic.twitter.com/g26Nta1JMH — شاهـين آل طفيل | Shaheen al tufayl (@Shaheen_Ali_) July 21, 2022

وبحسب معلومات متداولة، فقد جرى العفو عن الشاعر العضياني مقابل دفع مبلغ قدره 150 ألف ريال سعودي، إضافة إلى 7 رؤوس من الغنم.

بندر رجال كفوو وهرجه مليان حي عينه يقول ضربته ومخلاص لو بغيتها اقرب من زار ثوبي

والله انك كفوو يابندر وحقك فالقعدان ماهو في الطليان لكن ليّن جنابك ودماثة اخلاقك خلتك تعفو وع قولت حزمي :

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نحمد الله كلها أصابة تحت عينه خفيفه

عينه الي تربك أخصامه بنظرة وابتسامة #شالح_العضياني pic.twitter.com/uBZfYxi8oN — مشعل حمد (@mahtssn) July 21, 2022

وظهر الشاعر شالحج العضياني وهو يقبل راس المعتدى عليه ”بندر“، ويطلب منه المسامحة أمام عدد من الأشخاص، وفي المشهد يظهر وجه المجني عليه وبه رضوض واضحة تحت عينه اليسرى، ما يعتقد أنه من آثار الصفعة.

وكان مقطع الاعتداء شهد انتشارا على نطاق واسع، وسط انتقادات مدونين سعوديين كثر لما جرى، بينما توسع آخرون في انتقاداتهم لتشمل تجمعات شعر المحاورة الذين يقولون إن كثيرًا ما ينتهي بخلافات بين الشعراء تمتد للحضور.

وكتب أحد المغردين معلقًا: ”معاد يستحون .. ويهايطون الضيف له حشمه ومدري وش وكل يوم منزلين مقطع سفر يا حبهم للمهايط والبربره وكبار العلوم .. الله يقطع ضعافة النفس“.

وقال آخر: ”المحاورات هذي باب شر وفتن بين الناس يا ليتها تمنع أو تنظم أو تصير عن بعد“.

وكتب ثالث في سياق مماثل: ”متى تنتهي هذه الظاهرة السيئة في مناسباتنا والتي محسوبه علينا ك نوع من الفنون وهي سواليف وهياط وتخلف في معظمها؟“.

وطلب بعض المغردين حذف مقطع الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي لعدم إثارة الخلاف، لكن وسائل إعلام محلية عديدة نشرته عبر منصاتها.

وينتشر شعر المحاورة على نطاق واسع في السعودية بمسميات متعددة، منها: (المحاورة، الردِّية، القلطة)، وهو شعر مرتجل يدور بين شاعر وآخر مباشرة في زمان ومكان واحد، وهو أيضا شعر غنائي يؤدى على لحن معين يسمى (الطرق).

وكادت محاورة شعرية أقيمت مساء الأحد الماضي، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في قصر السلطان بمنطقة رنية، أن تتطور لمشاجرة كبيرة بين الجمهور؛ بسبب اتهامات لشاعرين بالطعن في نسب بعضهما، قبل أن ينجح المنظمون في تهدئتهم.

وحضر تلك المبارزة الشعرية حشد كبير من أبناء القبائل، الذين تجمعوا في قاعة الاحتفال للاستماع إلى محاورة أربعة شعراء ينتمون لقبائل مختلفة، وهم: ”حبيب العازمي، عبدالعزيز العازمي، زامل السبيعي، فالح أبو عضيدة“.