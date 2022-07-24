رحيل ذكري تعلن زواجها من رجل أعمال "كويتي مصري"

قالت عارضة الأزياء الأردنية رحيل ذكري، إنها ستتزوج الأسبوع المقبل، بعد مرور أقل من شهرين على إعلان انفصالها عن الفنان المصري محمد الشقنقيري، الذي تبرأ من زواجه منها.

وأضافت ذكري، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الرجل الذي ارتبطت به مزدوج الجنسية“، لكنها رفضت ذكر اسمه مكتفية بالقول إنه ”رجل أعمال كويتي مصري“.

وأشارت إلى أن عقد القران سيتم خلال الأسبوع المقبل في حفل سيقتصر الحضور فيه على المقربين وبعض الأصدقاء.

وحول أزمتها مع محمد الشقنقيري، قالت ذكري، إن “الأزمة لم تنته بعد، ولكنها تحولت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحات القضاء المصري وبالتحديد محكمة الأسرة في مصر“.

وكانت رحيل ذكري، أثارت حالة من الجدل، بعدما أعلنت في مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، انفصالها رسميًّا عن الفنان المصري الشقنقيري، من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، ليخرج بعدها محامي الشقنقيري، وينفي زواج موكله منها بالأساس.

ونشرت عارضة الأزياء وقتها، مجموعة من صور تجمعها مع الشقنقيري، وعلقت عليها : ”أعلن انفصالي رسميًّا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

ليرد الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”قعدة ستات“ المذاع عبر فضائية ”أوربت“ المصرية، وينفي زواجه منها، بالقول: ”الصور التي نشرتها لا تشير إلى زواجى منها، وكواليسها أننا سافرنا في مجموعة ولم أسافر أنا وهي فقط“.

وأضاف: ”من الطبيعي أن يكون لدى الأصدقاء صور مشتركة، وفي هذه السفرية التقطت صورا مع العديد من الأصدقاء وهي من بينهم، وقضيتى معها أمام القضاء بتهمة التشهير“.

وقال الفنان المصري ”في فترة انفصالى عن زوجتي، لم أتزوج إطلاقا سواء بشكل رسمي أو عرفى أو شفهي كما يدعي البعض“.

وأكد أنه ”لا يخوض في أعراض الناس، والكلمة الأخيرة ستخرج من القضاء“، وذلك بعدما تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله رحيل ذكري، بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية.