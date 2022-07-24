أمل الشهراني تكشف عن ديانة أبنائها

أكدت السعودية أمل الشهراني، للمرة الأولى، أنها وأبناءها الثلاثة من زوجها السابق الذين يعيشون معها في ولاية فلوريدا الأمريكية لم يغيروا دينهم بعد ارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو ويعيش معها منذ عامين.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال متابع عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، تضمن: ”إذا ربي رزقكم ببيبي هل بتعلموه على الإسلام أو الديانة المسيحية يا ليت تردين“.

وردت الشهراني في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: ”حبيت أرد على السؤال لأنه في نوع من تقبل الآخر، وهذا شيء جدا جميل أحييك بكل شدة عليه، شكرا“.

وأكدت أنها ”لم تغير دينها وأنها مسلمة“ حيث نطقت الشهادتين خلال الفيديو، مشددة على أنه ”لا جدال أو تشكيك في هذا الأمر“.

وأضافت: ”أبنائي مسلمون بدرجة عميقة جدا جدا، حتى لا سمح الله إذا حد يتكلم عن الموت ولادي يذكرون الله جيدا ويخشونه، ويشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله“، مشددة على أنهم ”مسلمون تماما“.

وبشأن زوجها جوني، قالت: ”أتوقع أنه مسلم أكثر مني، ولكنه لم يعلن إسلامه حتى الآن، لأن كل شيء يفعله في حياته مسلم، لا يشرب مسكرات ولا يفعل أي شيء من المحرمات“.

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يشار إلى أن أمل الشهراني كانت قد كشفت لأول مرة في حزيران/ يونيو عام 2021، قصة حبها وارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو، وتقيم معه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثارت الشهراني حينها جدلا وسط هجوم متابعين ضدها بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج، لترد حينها مؤكدة ”أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها“.

يشار إلى أن المشهورة السعودية تزوجت من قبل من سعودي قبل أن ينفصلا بعد أن أنجبا ثلاثة أبناء، بنتين وولد، وهم: بيلسان وتولان ومعاذ، وكثيرا ما تنشر صورهم عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.