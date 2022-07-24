أول تعليق من والد حسام حبيب على تصريحات شيرين عبدالوهاب

علق حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب بشأن تصريحات الأخيرة ضد نجله خلال الأيام الماضية، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب والد حسام حبيب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك في إشارة غير مباشرة لتطور الأزمة بي نجله وشيرين ”والله مش عشان ابني ..ده أخلاقه زي الملايكه..أنا شخصيا بتعلم منه اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحميه كما حميت إبراهيم من النار.. قال النبي أحسنكم أحسنكم خلقا الله ناصرك على كل مفترى كداب وعلي ناكر الجميل ..هل جزاء الإحسان الإ الإحسان“.

وعلق مرة أخرى عبر الصفحة “ يا ناس مين يصدق الكداب..واللي بيقول الشئ ونقيضه ..هوة المحترم اللي ما بيجرحش في حد وصامت حتى ما بيحاولش يدافع عن نفسه وبيضحي عشان ما يفضحش حد وبيتقي الله يبقي في الآخر هو المتهم حسبيا الله وأفوض أمري لله..انا اتعلمت لما باخد حقي بإيدي بيديني علي قد إيدي لكن لما بفوضه بيديني علي قد ايده هوه ونعم بالله“.

وجاءت تعليقات والد حسام حبيب، في الوقت الذي لايزال يحتفظ بصور شيرين معه في صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حتى الآن، ليظهر ممسكاً بيدها، ومعبراً عن سعادته بوجود شيرين كزوجة لابنه.

ويأتي تعليق والد حسام حبيب، لأول مرة بعد أن تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الخميس الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب تتهمه خلاله بالنصب عليها، عبر استيلائه على سيارة بقيمة 3 ملايين و250 ألف جنيه مصري ”قرابة 172 ألف دولار“.

كما يأتي ذلك بعد عدة تصريحات غير مسبوقة من قبل شيرين بحق طليقها حسام حبيب، وقد تغلق باب الجدل بشكل نهائي حول احتمال عودتهما.

وكانت شيرين قد صرحت منذ أيام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر شاشة ”أون إي“ المصرية: ”عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلّي صورة إنسان تبقى كويسة، وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش“.

وأضافت: ”كدبت في حاجات كتيرة أوي، لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية وأخلص منه، ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز، وأنا نفسي يتجوز ويبعد عني“.

وتابعت: ”حسام حبيب إنسان مؤذي جدا.. أقسم بالله العظيم خسرني كل الناس.. خسرني أبويا وأمي وأختي وصحابي والسواق والشغالة.. كان فاكر الكل متآمر عليه.. لدرجة إنه حسسني إن الدنيا تآمرت إننا منبقاش مع بعض.. صدقته مع إن الحقيقة مش كده“.