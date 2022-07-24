حقيقة انفصال حلا شيحة عن الداعية معز مسعود

تداول نشطاء على مواقع التواصل السبت، أنباء عن انفصال الفنانة المصرية حلا شيحة عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، بسبب منشور كتبته عبر حسابها على ”إنستغرام“.

وكشفت الفنانة هنا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة أن شقيقتها لم تنفصل عن زوجها، وأن ما تم تداوله عار من الصحة، موضحة أنها لا تعلم إن كان هناك خلاف بينهما أم لا، لكن ما تعلمه هو أنهما لم ينفصلا.

وأثارت الفنانة حلا شيحة خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعدما ظهرت في مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ ظهرت خلالها برفقة أبنائها بدون زوجها معز مسعود.

وعلقت حلا شيحة على الصور قائلة: ”لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر و لحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل.. ولحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا.. كل أيامنا لحظات“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة وأجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس إنه تايه أو متلخبط لازم يبقى متأكد إن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكتر ونتعلم، مش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصلح أخطاءنا بس أهم حاجة منكملش ونعاند نفسنا، ونعاقب نفسنا ونحكم علي نفسنا بالفشل.. الفشل إننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل ونستسلم“.

وأشار متابعو حلا شيحة إلا أن المنشور يشير إلا انفصالها عن معز مسعود، خاصة وأنه لم يظهر معها بالصور كما اعتادوا منذ زواجهما.

وتسببت صورة حديثة نشرتها الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، مؤخرا، في عودة الجدل بشأن خلعها الحجاب مجددا.

ونشرت شيحة صورة لوالدها وأبنائها بمناسبة عيد الأضحى، وظهرت فيها ابنتها الكبرى التي تشبهها في الملامح عبر حسابها على ”إنستغرام“ دون حجاب.

وتعرضت الفنانة المعتزلة لانتقادات شديدة بعدما ظن المنتقدون أنها خلعت الحجاب من جديد.

ولم يقتصر الأمر على الانتقادات، بل تسببت الصورة في إطلاق الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت أبرزها شائعة انفصالها عن زوجها الداعية والمنتج المصري معز مسعود، بسبب تفسير البعض أن خلع الحجاب بسبب الانفصال.

ولم تعلق حلا شيحة على تلك الانتقادات أو الشائعات، لكنها اكتفت بحذف الصورة التي تسببت في ذلك الجدل، والتي جمعت والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بأولادها الأربعة.